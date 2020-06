¿HAY MÁS CASOS DE CORONAVIRUS PORQUE BUSCAMOS MÁS, O LLEGÓ LA CURVA EPIDÉMICA?

Gráfico 1 Gráfico 2 Gráfico 3

Actualizado 12 junio 2020

Los casos van apareciendo en números mayores diariamente. No en forma exponencial. Los días 9,10 y 11 de junio se diagnosticaron números crecientes de casos. 1141 el 9/6, 1226 el 10/6 y 1386 el 11. Más en la provincia de Buenos Aires que en la CABA por segundo día consecutivo. El R0 de la pandemia en Argentina el día 9/6 había subido a 1.4. Se mantenía en 1 hasta el 1/6. El tiempo de duplicación de casos en la CABA seguía subiendo hasta llegar a 19.7 días. En la provincia estaba en descenso a 14.6 días.

Gráfico 1. Casos diarios en CABA y provincia de Bs As desde el 1/5 en que se iniciaría el brote en el barrio Mujica o 31.

Vemos que la CABA se separa con más casos desde el 5/5 hasta el 31/5. Desde ese día hasta el 9/5 van con números iguales hasta que desde el 10/5 hay mayor número de diagnósticos en Bs As. Además los casos de circulación comunitaria se acercan cada vez más a los casos diagnosticados por ser contactos estrechos.

En la provincia los casos no se presentan homogéneamente. Comenzaron por el conurbano Norte y avanzaron hacia el Sur. Tanto en números absolutos como relativos.

Veamos los casos diarios promedio de dos períodos de 10 días entre el 30 de abril y el 8/5 (primer período) y entre el 1 y el 10/6 (segundo período).

Conurbano Primer período Segundo período Norte 15.8 71.7 Oeste 12.2 109.9 Sur 10.3 159.9

El coronavirus había llegado por el conurbano Norte y las zonas de mayor nivel socioeconómico de la CABA.

Primer período (Gráficos 2,3)

Se busca más, se aíslan contactos estrechos y aparecen más casos que a fines de abril no estaban presentes y escondidos. La ola epidémica existe y está buscando su pico. Está “aplanada” con un R0 de 1.4 y tiempos de duplicación de casos considerables. Aunque no está estabilizado el de la provincia.

El promedio de edad de los pacientes subió de 33 a 36 años. La letalidad de la epidemia fue bajando desde un 5.2% hasta un 2.8% actual. Pero, en el AMBA ya tenemos 36.8 muertes por millón de habs.

Las muertes siguen a los casos varios días después. En el mismo primer período y para todo el país, el promedio de muertes por día era de 7.9. En el segundo período es de 19.6 por día. Y este período refleja los días de 500 casos diarios. Todavía debemos esperar más muertes diarias.

La ola epidémica existe y está presente. Se espera que dure entre 8 y 10 semanas. Habría comenzado alrededor del 15 de mayo. Ya estamos casi en la cuarta semana. En los próximos días llegaremos al pico.

No es en toda la República, no es una epidemia exponencial con un R0 de 5 ó 6, está controlada por las acciones de salud pública nacional, provincial y municipal. El trabajo que se está haciendo diariamente es formidable. Nuestra cuarentena va a ser larga e histórica pero no está fallando, aún en estos tiempos difíciles nos está protegiendo.

Marcelo Beltrán