6/6 SOBRE TESTEOS Y CUARENTENA DE CONTACTOS, ESTAMOS HACIENDO LO SUFICIENTE?

En informes anteriores sostuve que estábamos haciendo bien los testeos y el aislamiento de los contactos estrechos de los casos detectados. El porcentaje de positividad de los testeos era menor del 10%. Este nivel es el recomendado por la OMS. Estuvo bajando desde el 16.2% el 4/4 hasta el 8.4% el 4/5, momento del inicio del brote del barrio 31. A partir de ese día comienza a subir la positividad hasta llegar al 13.3% del día 5/6. Pasamos el límite del 10% entre el 21 y el 22/5. El porcentaje de positivos de la CABA es del 35,5%. En la Provincia de Buenos Aires del 21.5% y en el resto del país del 7.4%.

Al 6/5 en la CABA se habían hecho 13527 hisopados x 106 habitantes. En todo el país se hicieron 4171 x 106. En Corea del Sur se hicieron 11000 y en Alemania 20600. Y con el plan DETeCTAr (D) aumentaron los testeos al ir casa por casa en barrios vulnerables.

El plan se desplegó en barrios precarios y asentamientos del AMBA. En los próximos días se va a comenzar en barrios de la CABA como Barracas y Balvanera.

El plan D busca casos clínicos (con una definición menos exigente en cuanto a signos y síntomas). En algunos barrios vulnerables encuentra muy pocos casos y en otros muchos. Se encuentran casos leves y precoces que se internan o aíslan y se pone en cuarentena a los contactos estrechos. Con este esquema se controlan los brotes locales. Por ejemplo, en el barrio 31, donde se produjo un brote de 1584 casos acumulados. También se está controlando el brote en la villa Azul de Quilmes y se está trabajando en la villa Itatí.

¿Por qué el plan D encuentra casos aislados, familiares y brotes mayores? Se diagnostican personas con pocos síntomas, la edad promedio de los casos en Argentina bajó a 33 años y la letalidad es del 3%. Aunque la curva epidémica sigue subiendo y buscando su pico máximo, no lo hace en forma exponencial. El tiempo de duplicación de casos es de 18.7 días en la CABA y de 14.6 días en Buenos Aires. En la CABA viene aumentando diariamente desde un mínimo de 11,6 días el 28/5. En Buenos Aires estaba bajando desde un máximo de 15.1 días el 1/6.

Entonces, ¿porqué el plan D encuentra un número significativo de casos? Eso es porque la comunidad no recurre espontáneamente al sector salud, no llama a los números de teléfono disponibles. Cuando tiene síntomas menores no consulta ni se aísla y eso mantiene la epidemia. Y esa es entonces la importancia del plan D.

Se hisopa a la persona sintomática. Solamente 4 provincias hicieron hisopados en población asintomática, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Jujuy. Controlaron muy bien su situación local. Un estudio cuyo autor es Daniel Oran y col., que se adjunta, demuestra el papel de los infectados asintomáticos en la epidemia. Gran parte de estos nunca presenta síntomas, aunque en los estudios de TAC del tórax se pueden ver imágenes patológicas localizadas. Entre 27 personas infectadas con co-morbilidades de una residencia de cuidados crónico de enfermería, 24 (88,9%) desarrollaron síntomas después de un período de incubación de 4 días.

No obstante, aunque no se hagan hisopados en asintomáticos el plan D funciona. Está, al mismo tiempo, aumentando el hallazgo de casos y aplanando la curva epidémica.

Hoy 6/6 hay 249 pacientes internados en terapia intensiva. En los próximos días estos casos van a aumentar y las muertes también van a seguir aumentando. Desde el 29/5 se diagnostican más de 800 casos por día. Es posible que se sature la capacidad de respuesta del sector salud en algunas zonas del país. Hay que estar preparados para esa situación.

En el AMBA debemos seguir con el aislamiento estricto como parte de esta lucha.

Marcelo Beltrán

