21/6 ESTÁN SUBIENDO, NO EXPONENCIALMENTE, LOS CASOS DE CORONAVIRUS EN EL AMBA

Más de 1000 casos por día en el conurbano desde el 18/6. En algunas zonas del conurbano no se daría abasto con los hisopados y hay pacientes que tienen que esperar de un día para otro para hacer el estudio y esto pondría un límite diario a los diagnósticos.

Cuando se desagregan los casos en los diferentes municipios, en 4 de la zona sur se diagnostican más de 50 casos por día. Eso va haciendo difíciles las acciones de diagnóstico y bloqueo de casos.

El tiempo de duplicación de casos en el conurbano es de 12.4 días y en la CABA de 18.9 días. El R0 para nuestro país está estable en 1.3. Pero, en estos momentos, ese 1.3 es el más alto de América del Sur. Mayor que Brasil, Chile, Perú y Colombia.

La letalidad es del 2.4% y la tasa de muertes por millón de 0.8 es una de las más bajas de la región. Entre hoy y mañana se duplicarán las muertes y el tiempo de duplicación de muertes quedará casi igual que el anterior, 24 días. Es de esperar que se aceleren las mismas.

Las imágenes diarias en San Isidro, donde ayer se diagnosticó un récord de 32 casos, Vicente López, Quilmes, localidades de La Matanza muestran que la cuarentena se está deshilachando. Esa cuarentena que salvó hasta ahora a media República Argentina. La movilización de la tarde de ayer en el obelisco, sin distancia social y muchos sin tapabocas o con los mismos mal puestos no augura nada bueno.

No hay dudas que en breve tendremos que volver a fase I en el AMBA y no hay dudas que el aguante de la gente ya no existe porque lleva más de 90 días. Difícil problema.

Pero es vital reforzar la cuarentena.

Una reflexión menor, y es para el día del Padre. Y la imagen que se me cruza es la de esa familia que iba en su auto por el Camino Parque del Buen Aire con sus hijos escondidos en el baúl para visitar a su abuelo. La forma mediática en que los expusieron a la justicia popular, la forma en que filmaron a los dos hijos saliendo del baúl, con las caras pixeladas como delincuentes juveniles es intolerable para mí. No son delincuentes ni deben ser usados como ejemplo del mal. Son una familia desesperada, nada más. Y quiero remarcar que las fuerzas de seguridad son esenciales y están en riesgo de contagio, pero tienen que comprender lo que estamos viviendo.

Un homenaje muy especial al Doctor Miguel Ángel Duré, Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Perrando en Resistencia, Chaco. Siento mucho su muerte por coronavirus, en mi cuerpo.

Marcelo Beltrán

