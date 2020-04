FALTA DE EFECTO CLÍNICO Y ANTIVIRAL DE LA HIDROXICLOROQUINA Y AZITROMICINA EN ENFERMOS GRAVES CON COVID 19

Actualizado 7 de abril, 2020

Un dato preliminar y desalentador es que en un pequeño grupo de enfermos graves no se observaron beneficios con la combinación de hidroxicloroquina con azitromicina. El estudio fue realizado en Francia con 11 enfermos, media de 59 años, 7 varones y cuatro mujeres con distintas comorbilidades. La combinación de drogas no mostró efecto antiviral ni beneficio clínico alguno. Estos resultados contrastan con los de Gautret et al. (citado en el trabajo) que hallaron una rápida eliminación del virus aunque con efectos tóxicos en varios de los enfermos. La misma carencia de efectos positivos de esta combinación fue publicada en un trabajo realizado en China y que los autores también citan en su artículo.

