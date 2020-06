ESTUDIOS DE MODELADO SOBRE LA CUARENTENA

Actualizado 6 de junio, 2020

En un artículo recientemente publicado1, se realizó una revisión sistemática de las pruebas existentes acerca de la efectividad de las medidas de cuarentena instrumentadas por la pandemia de Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Los autores realizaron la revisión analizando los efectos de la cuarentena sola o en combinación con otras medidas.

Realizaron una exhaustiva búsqueda de estudios con diseños acordes a la pregunta (cohortes, casos-control, series de casos, series temporales, series de tiempo interrumpido y estudios de modelos matemáticos) para cualquier tipo de cuarentena para el control de COVID-19, incluyendo en la búsqueda estudios de SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) y MERS (Middle East Respiratory Syndrome). Incluyeron en la revisión 29 estudios: 10 de modelado de COVID-19, 4 observacionales y 15 de modelado de SARS y MERS. La evaluación del riesgo de sesgo se realizó mediante instrumentos validados {Risk Of Bias In Non-randomized Studies – of Interventions (ROBINS-I)} para los estudios observacionales y, en el caso de los modelos, utilizaron instrumentos no validados. Evaluaron luego la certeza en la evidencia para los cuatro desenlaces elegidos (incidencia, mortalidad, uso de recursos y transmisión del virus) en base a Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Para todos los desenlaces medidos la certeza fue baja o muy baja.

A pesar de lo referido, los autores sostienen que los hallazgos presentados indicarían que la cuarentena puede resultar en una reducción en la incidencia y mortalidad durante la pandemia de COVID-19. La implementación temprana de la misma, combinada con otras medidas de salud pública, puede ser importante para asegurar su efectividad. Cuando los modelos combinaron la cuarentena con otras medidas de prevención y control como cierre de escuelas, restricciones de viajes y distanciamiento social, los modelos demostraron un efecto mayor en la reducción de nuevos casos, transmisión y muertes. Los estudios en SARS y MERS fueron consistentes con los hallazgos en COVID-19.

Finalmente, los autores sugieren que, para mantener el mejor balance posible de medidas, quienes toman las decisiones deben monitorear constantemente la situación y el efecto de las medidas implementadas. Además, sostienen que el monitoreo de muestras representativas en diferentes marcos puede ayudar a evaluar la prevalencia real de la infección y a reducir la incertidumbre de las suposiciones de los modelos.

Recordamos que la Biblioteca Cochrane incluye revisiones sistemáticas realizadas en base a estrictos criterios de calidad que hacen que sus informes puedan servir de fuente confiable para la construcción de recomendaciones a incluir en guías de práctica clínica de alta calidad.