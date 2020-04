EFICACIA DE LOS BARBIJOS REALIZADOS EN TELA

Actualizado 7 de abril, 2020

Ante la falta de barbijos se estimula la confección de los mismos en forma casera. Sólo para información de los proponentes e interesados en la idea conviene citar un artículo publicado en el 2015. El mismo englobó 1617 trabajadores de la salud en 14 hospitales de segundo y tercer nivel en la ciudad de Hanoi, Vietnam, donde se comparó la efectividad en prevenir las infecciones virales entre los barbijos hechos en tela con los barbijos médicos. Se excluyeron las personas con barba, grandes bigotes o cabello largo. La efectividad de los realizados en tela fue la mitad que la de los barbijos médicos. La retención de humedad, la menor filtración o la reutilización de los barbijos de tela pueden ser los factores para esta menor protección que ofrecen.

