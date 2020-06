POSIBLE MECANISMO DE LA DISMINUCIÓN DEL OLFATO EN COVID 19

Actualizado 31 mayo, 2020

Una vez comenzada la pandemia de COVID 19 se notó la disminución del olfato en algunos infectados con o sin síntomas respiratorios. Surgieron algunas explicaciones. Una que se trataba de los efectos de una inflamación generalizada del aparato olfatorio y la otra, en base a datos obtenidos con virus que causan lesión de neuronas olfatorias por infección de las terminales nerviosas, transporte en estructuras vesiculares y pasaje transináptico1,2. Un trabajo publicado en ACS Chem Neurosci parece dar un poco de luz, al menos en forma parcial a la pregunta sobre el mecanismo de acción3. Parcial porque fue obtenido en ratones donde se demostró que el receptor ACE2 esencial para la infección viral es expresado en las células de apoyo o soporte ubicadas en la cara apical del epitelio olfatorio pero mucho menos o ausente en las neuronas sensoriales del epitelio olfatorio. Un segundo dato fue que la expresión de los receptores ACE2 era mayor en los animales más viejos.

Las células de soporte del epitelio olfatorio, al igual que las células de la glía, proveen un sustrato anatómico y fisiológico para las neuronas conteniendo las proteínas necesarias Lrp2/Megalin para la internalización de las partículas odoríferas y el rápido aclaramiento de las partículas en el microambiente de los receptores olfativos4. Este proceso afectado por el virus podría ser una de las causas de la disminución olfativa en parte de los enfermos COVID.

