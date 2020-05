BIOSEGURIDAD EN LA PANDEMIA EN PROFESIONALES DE LA SALUD: DE LAS INFALTABLES NOTICIAS FALSAS (FAKE NEWS) HASTA LAS ENCUESTAS PARA CONOCER NUESTRA REALIDAD.

Actualizado 4 de mayo, 2020

Con el título “Argentina tiene la tasa más alta de personal de salud infectado con coronavirus”, la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) divulgaba en carácter de Noticias Express el 17 de abril, datos aportados por el Ministerio de Salud1.

El portal desarrollaba la noticia afirmando que “La cifra que hoy reconoció el Ministerio de Salud es la más alta del mundo, superando a la de España. Fesprosa exige a las carteras de Salud y Producción acciones coordinadas y medidas urgentes”. Esta noticia fue levantada por al menos 12 portales de noticias y tomó la categoría de “viral” (Google: “el 14 % de los infectados es personal de salud”).

Tres días después, el 20 de abril, otro portal publicaba una nota aclaratoria según la cual “el título original de esta nota era “Argentina, primera a nivel mundial en proporción de personal de salud infectado con Covid-19”, y tomaba como fuente directa un informe de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa). El sitio Chequeado.com corroboró (y las autoridades de Fresposa lo admitieron) que en verdad Argentina no superó a España en ese triste “ranking” y que se habían utilizado datos desfasados2”.

Recientemente, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) realizó una encuesta entre sus asociados para conocer de primera mano la situación de sus profesionales, particularmente expuestos al contacto con pacientes infectados con COVID-19, debido a que su actividad se desarrolla en varios ámbitos, consultorios, internación general, salas de guardia/ emergencias, terapia intensiva, donde realizan procedimientos endoscópicos, con evidente exposición a aerosoles, lo que da representatividad a la información, por el amplio universo de trabajo evaluado3.

La encuesta (de carácter nacional, sobre 650 respuestas, entre el 21 y 22 de abril) arrojó como datos más relevantes que 1) el 23.4% posee algún factor de riesgo para formas graves de enfermedad por COVID-19; 2) el 22.9 % trabaja en áreas que no poseen diferenciación entre zonas limpias y zonas especiales para atención de COVID-19; 3) el 25.3% no trabaja con protocolos claros sobre atención de pacientes sospechosos o confirmados. Con respecto al trabajo en terapia intensiva, el 26.4% refiere no contar con todos los elementos de bioseguridad adecuados.

Esto muestra que un porcentaje apreciable de los socios de AAMR, que respondieron la encuesta, trabaja en condiciones no aceptables de riesgo de exposición al nuevo coronavirus. El pluriempleo de los profesionales de la salud es habitual y hace que aumente la posibilidad de que alguno/s de los empleos del profesional no cumplan con la norma o tengan faltantes de elementos de protección. Si al menos uno de sus ámbitos laborales no cumple con las normas, ya es un profesional en riesgo, a pesar de que en sus restantes ámbitos laborales sí se cumplan. A su vez, esta situación pone en situación de riesgo a todos los otros lugares donde se desempeña, a pesar del esfuerzo que en estos se haga por cumplir los requerimientos de seguridad.

Si bien la muestra no es representativa de todo el espectro de profesionales de la salud, la misma incluye un grupo que puede ser considerado de riesgo respecto de otras especialidades. La consulta arrojó cuatro COVID-19 confirmados sobre 650 encuestados (0.6 %).

Eduardo L. De Vito

Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, UBA

Centro del Parque, Buenos Aires, Argentina

e-mail: eldevito@gmail.com

