SOBRE CUARENTENAS, DURACIÓN Y EFICACIA. Y ALGO MÁS…

Actualizado 31 de mayo, 2020

Se dice que nuestra cuarentena (C) es la más larga. Nuestra cuarentena comenzó promediando marzo y lleva dos meses. Es probable que siga estricta en el AMBA un mes más. El resto del país está pasando a fases más relajadas.

En Wuhan la C duró hasta el 7 de abril. Duró los meses de enero, febrero y marzo. Más que la nuestra. En Italia y España la C duró 2 meses y ahora están pasando de fases diferenciadas según la zona del país. Ellos empezaron la cuarentena casi un mes después del inicio local de la pandemia, con decenas de miles de casos, con miles de muertos y con un sistema de salud desbordado, en el caso de Italia.

La nuestra fue precoz y nos protegió. Fue eficaz. Sí. Exceptuando el AMBA, Chaco y Río Negro, fue muy eficaz en casi todo el resto del país. En ese resto de la Argentina, donde actualmente se presentan casos aislados, hubo un total de 1539 casos acumulados. Ahora se están liberando del aislamiento.

En el AMBA, ¿la cuarentena falló? No falló la domiciliaria, falló y en algunos lugares la comunitaria. En una zona vulnerable de San Isidro hace 48 horas (hoy va a ser el tercer día) se desplegó el plan Detectar. Allí trabajaron el municipio en conjunto con la Nación y la Provincia. Se entró casa por casa en 1047 casas. Se contactaron 4344 personas y no se detectó ningún caso sospechoso. En esa zona dos familias se habían contagiado previamente. Esto mismo sucedió en muchas zonas vulnerables del AMBA. La cuarentena las protegió colectivamente.

No funcionó en áreas de la CABA y de algunos municipios bonaerenses. En la CABA el brote epidémico en el Barrio Mugica (villa 31) comenzó el 5/5. En todas las zonas vulnerables de la Ciudad se sumaron 3124 casos de coronavirus. El 27/5 hubo 131 casos nuevos. El barrio tiene 40000 habitantes y, en 22 días se diagnosticaron 1722 personas con síntomas y 1125 casos. Se cumple siempre con el mismo protocolo, búsqueda de casos sospechosos, hisopado nasofaríngeo, internación de pacientes, aislamiento de los contactos familiares. El brote parece estar en vías de control.

En la Villa Azul de Quilmes ya se diagnosticaron 226 casos en una zona de 3000 habitantes. Están usando casi el mismo esquema de trabajo. Búsqueda de sintomáticos, hisopado, internación o aislamiento y seguimiento de los contactos. Sumado a la ayuda social el brote se debería controlar. En Quilmes y su municipio vecino de Avellaneda, donde está ubicada la villa Itatí, con 15000 habitantes, los casos de COVID19 se multiplicaron. En 5 días los casos subieron de 217 a 394 en Quilmes y de 152 a 263 en Avellaneda. Se está trabajando en Itatí.

Viendo en retrospectiva no estoy de acuerdo en el cerco de la villa Azul. Con vallas y policías. Se ha producido una discriminación evidente. En otros barrios carenciados de la CABA se trabajó sin llegar a este nivel de reacción. Y todo en defensa de la Salud Pública. Se han diagnosticado casos de la enfermedad en barrios privados de clases media alta o alta y allí se cumplió con todos los pasos necesarios de control y tratamiento sin llegar a este nivel de reacción. Esperemos que no se vuelva a repetir y que se levante, con urgencia, el aislamiento de la villa Azul.

Otro punto a tener en cuenta, algunos epidemiólogos han calculado que con el nivel de casos que se están acumulando diariamente en la CABA se va a producir la saturación de las camas de Terapia Intensiva hacia el 20 de junio. Quizás podríamos tomar ejemplos de otros. En Francia se utilizó el sistema de trenes de alta velocidad para llevar pacientes de zonas muy afectadas por la epidemia a otras más aliviadas. En Alemania recibieron pacientes de otros países. Quizás sea tiempo de evaluar y desarrollar sistemas de evacuación de pacientes a otras zonas del país. Por lo menos, tener esos planes preparados.

