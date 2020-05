AUMENTO EN LA EXPRESIÓN DEL RECEPTOR ACE2 EN LOS FUMADORES Y SU IMPORTANCIA EN COVID 19

Actualizado, 24 de mayo, 2020

Un trabajo recién publicado en la revista Developmental Cell comprobó que la expresión del receptor ACE2 (Angiotensin Converting Enzyme 2) está aumentada en los pulmones de los fumadores. El epitelio del tracto respiratorio humano, incluyendo las células secretoras, es el principal sitio de expresión del ACE2, la proteína involucrada en la unión al SARS-CoV-2 y la infección celular.

Los investigadores midieron la expresión de ACE2 en células individuales del tracto respiratorio de ratones y seres humanos. En las células de ratones la exposición al humo del tabaco incrementó en forma dosis-dependiente los niveles de ACE2 y el retiro del mismo los disminuyó.

La comparación de la expresión de ACE2 en los tejidos de personas fumadoras respecto a los no fumadores demostró un aumento del 33-55 %, siendo la diferencia mayor en las personas más fumadoras.

Se estudiaron en particular las células caliciformes productoras de mucus y consideran que el aumento en la expresión de ACE2 podría ser debido a la hiperplasia celular observada en los fumadores.

Los resultados señalan además que no hay diferencia en la expresión de ACE2 respecto al sexo o la edad. De esta manera los niveles basales de ACE2 no explicarían por lo tanto la mayor morbimortalidad de los varones mayores por COVID19.

La expresión de ACE2 también está aumentada en las células pulmonares por el virus de la influenza y por el tratamiento con interferón.

En síntesis, el SARS-CoV-2 gatillaría el aumento de la expresión de su propio receptor con una mayor infectividad.

Smith JC, Sausville EL, Girish V, et al. Cigarette smoke exposure and inflammatory signaling increase the expression of the SARS-CoV-2 receptor ACE2 in the respiratory tract. En: https://www.cell.com/developmental-cell/fulltext/S1534-5807(20)30401-9