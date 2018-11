ASOCIACIÓN ENTRE EL USO DE LA MARIHUANA Y LA ESQUIZOFRENIA

Actualizado 12 de noviembre de 2018

Ya nos hemos referido a los efectos de la marihuana y sus derivados, como que la legalización de su uso aumentó el consumo ilegal en los EE.UU. (1 de agosto, 2017), la aprobación de los cannabinoides con fines medicinales en la Argentina, la ausencia de efectos psicotrópicos del cannabidiol en comparación con otros componentes de la marihuana y su utilización en la epilepsia refractaria y síndrome de Dravet (29 de marzo, 2017). Un reciente trabajo presenta datos en donde se asocia el uso de la marihuana con el riesgo de padecer esquizofrenia. La marihuana es la droga ilícita más común en todo el mundo con unos 182 millones de personas afectadas a su uso. Los componentes de la marihuana afectan la neurotransmisión en varios circuitos asociados a la patogénesis de trastornos psicóticos e interfiriendo con el neurodesarrollo de los adolescentes. El trabajo (Vaucher et al., 2018) comparó 10 variantes genéticas identificadas por su asociación con el uso de la marihuana en 32 000 consumidores y 45 000 controles, la mayoría de ellos de descendencia europea, tomando en cuenta diversos confundidores y utilizando rigurosas herramientas estadísticas. Los autores llegan a la conclusión sin ambigüedad que existe una relación causal entre el uso de la marihuana y la esquizofrenia, confirmando las observaciones epidemiológicas realizadas en los últimos 30 años que en forma consistente han demostrado una asociación dosis dependiente entre el uso de la marihuana y trastornos psicóticos (Moore et al., 2007; Gage et al, 2016). Estos y otros datos deben ser tenidos en cuenta tanto por la sociedad como por las autoridades sanitarias.

