LOS SÍNTOMAS COGNITIVOS DEL COVID PROLONGADO PUEDEN SER CAUSADOS POR LA FATIGA

Actualizado 19 de octubre 2021

Las imágenes obtenidas por PET sugieren que los síntomas del COVID prolongado pueden ser causados por la fatiga y no por una disfunción cerebral regional.

Un trabajo publicado en el J Nuclear Medicine originado en centros de Alemania concluye que los problemas cognitivos a largo plazo que experimentan muchos afectados por el covid pueden ser el resultado de la fatiga en lugar de cambios patológicos en el cerebro.

El término «síndrome de COVID prolongado» se utiliza para describir los síntomas presentes después de tres meses del inicio de la enfermedad e incluyen los déficits cognitivos, como confusión mental, pérdida de memoria y problemas de atención, así como fatiga y agotamiento.

Estudios previos mostraron que los infectados que debían ser internados mostraban un metabolismo reducido de la glucosa en el cerebro, asociado a una función cognitiva deteriorada.

En este trabajo las pruebas neuropsicológicas y de imágenes de PET con 18F-FDG en 31 personas mostraron pocos o ningún deterioro objetivo en las funciones cognitivas en los pacientes con COVID prolongado. Por otro lado y aquí el hallazgo positivo es que muchos de los afectados padecían quejas subjetivas como una significativa fatiga en el 61 % de los estudiados como suele ocurrir con las infecciones virales y en los procesos inflamatorios.La fatiga, sin embargo, fue particularmente prevalente en el grupo, reportada por el 61 por ciento de los participantes del estudio. La fatiga a menudo sigue a las infecciones virales y la inflamación, relacionada a los procesos inmunitarios y el síndrome de fatiga crónica.

