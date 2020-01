EXPOSICIÓN A PESTICIDAS Y RIESGO DE AUTISMO EN UNA REGIÓN DE CALIFORNIA

Actualizado 19 de enero, 2020

Los trastornos del espectro del autismo se relacionan con una variedad muy amplia de deficiencias persistentes en la comunicación social con patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, actividades o intereses. El papel de la genética en su aparición varía entre 38 al 83 % de los casos de acuerdo a diferentes estudios. Un trabajo del British Medical Journal analiza numerosos casos, en la zona del Valle Central de California en los EE,UU, una región en donde es muy marcada la agricultura y el empleo de los pesticidas durante semanas o meses al año. La mayoría de estos pesticidas son de corta vida por lo que se necesitan de muy frecuentes estudios de metabolitos para comprobar su presencia, una limitación que impide su medición en granes poblaciones. Por eso que los investigadores se dedicaron a estudiar los casos en un periodo de 12 años. Todas estas drogas habían demostrado anteriormente efectos en el neurodesarrollo en estudios in vitro.

De acuerdo a los registros oficiales los investigadores detectaron 2961 casos de autismo, 81 % de varones y 19 % de niñas. De ellos 445 con trastornos intelectuales en el periodo 1998-2010 y relacionaron esos casos con la exposición prenatal e infantil en un radio de 2000 metros de la vivienda de la madre del afectado. La distancia buffer de 2000 m fue la que indica el programa Pesticide Use Reporting del estado de California, uno de los más completos y exigentes del mundo. Los niños controles (10/1) fueron tomados de las fuentes oficiales. En estos casos tanto las madres como los infantes no estaban expuestos a pesticidas en el mismo radio. Los datos fueron normalizados por sexo y año de nacimiento y expuestos como odds ratios con un intervalo de confianza del 95 %.

Los odds ratios para autismo para los siguientes pesticidas fue de 1.16 para el glifosato, 1,12 para avermectina, 1,10 para permetrina y 1.11 para el malatión. Por otro lado, los odds ratios para los casos de autismo con trastornos intelectuales fueron un 30 % mayores. Los autores señalan varias limitaciones como que un porcentaje significativo de las madres pudiesen haberse mudado durante el embarazo, la coexposición a varios de los pesticidas y que las madres o los infantes estuviesen en esa zona durante la aplicación de las pesticidas o que la exposición no fuese por contaminación local o por la ingesta dietaria. Los autores concluyen en que la exposición a pesticidas en un radio de 2000 metros aumenta la probabilidad de que un niño sea autista.

