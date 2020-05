LA EFICACIA DEL REMDESIVIR EN COVID-19

Actualizado 2 de mayo, 2020

Hace pocos días Lancet publicó un trabajo realizado en 10 hospitales de China, doble ciego y aleatorizado en 226 enfermos de CV con neumonía confirmada, comparando la eficacia clínica por administración intravenosa de remdesivir contra un placebo (200 mg para el primer día y luego 100 mg, (días 2- 10) con la salvedad que se permitió que los afectados fuesen tratados también con lopinavir–ritonavir, interferones y corticoides. El estudio no confirmó ventaja alguna del antiviral contra el placebo y su utilización fue interrumpida en forma prematura por sus efectos adversos, en particular nauseas e insuficiencia respiratoria aguda1. El remdesivir no es un nuevo antiviral, ha probado su eficacia en prevenir la infección o la gravedad en otros coronavirus causantes del SARS-CoV y MERS-CoV al menos en modelos con animales o in vitro2.

Debido a la premura en conocer información relacionada al COVID 19, la comunidad toda se enteró de los resultados alentadores del remdesivir a partir de medios periodísticos luego de una declaración de A. Fauci, director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, y que llevó a cabo esta nueva investigación internacional, multicéntrica, con 1063 enfermos a los que se le administró el antiviral o el placebo y aún no publicada en los medios habituales. La declaración realizada en el Salón Oval de la Casa Blanca de Washington fue impulsada por las informaciones que se difundían en medios no oficiales. En este informe se señala que el remdesivir acorta el periodo de recuperación de los enfermos de 15 a 11 días. Los datos indican una tendencia a una menor mortalidad, del 11.6 al 8 % aunque no se aclaró si esta diferencia era significativa. Tanto en el informe oficial y en la declaración del Presidente de la empresa Gilead Sciences que sintetizó el medicamento no se dieron a conocer la dosis o el esquema de administración de la droga,3,4. De acuerdo a los medios periodísticos, la US Food and Drug Administration aprobó de inmediato su utilización como “drogas huérfanas” en los EE.UU.3. De este modo “el partido está 1 a 1” y por eso hay coincidencia total en que es importante contar con más estudios acerca de su eficacia y seguridad.

El remdesivir es una de las drogas que se utilizan en el mega proyecto aleatorizado Solidarity, impulsado por la OMS con la participación de casi 100 países, entre ellos Argentina5 aunque todavía sin resultados. En un artículo publicado6 con un pequeño número de enfermos graves no se observaron beneficios con la combinación de hidroxicloroquina con azitromicina, una de esas combinaciones posibles.

El viernes pasado, apenas conocida la noticia favorable del remdesivir las acciones de la empresa que lo produce cayeron casi un 5 %. La explicación de la revista Fortune para esta noticia inesperada es que existe una presión social muy fuerte para que el medicamento sea accesible a todo el mundo a un costo muy bajo y por esto las ventas del antiviral no generarían suficientes ganancias para sus expectativas a corto plazo a pesar de la gran inversión prometida. Gilead Sciences, con sede en California, EE.UU. y 4000 empleados tiene a los antivirales como su principal producto y piensa invertir mil millones de dólares en la manufactura del remdesivir7 .

