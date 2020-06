28/6 ANTES DEL FORTALECIMIENTO DE LA CUARENTENA EN EL AMBA

El R0 para la Argentina sigue estable en 1.3. Sigue siendo la más alta de Latinoamérica. en esa zona del mundo ningún país consiguió llegar en forma sostenida a un R0 < 1. Índices que alcanzaron y sostuvieron España e Italia. En nuestros países se mezclan zonas de transmisión comunitaria sostenida y significativa con zonas prácticamente libres del virus. En Argentina también existe este fenómeno.

Mientras no consigamos bajar la tasa de contagios, sin supresión de la transmisión del virus, los casos seguirán creciendo. No en forma exponencial y si en forma significativa. Los casos se duplican cada 12 días en la provincia de Buenos Aires y cada 16,5 días en la CABA. De nuevo no es un crecimiento exponencial, pero no se alcanza aún el pico. Esto potencialmente puede afectar la capacidad de respuesta sanitaria.

En el informe del 27/6 sobre la situación epidemiológica se reportó que la ocupación de camas de terapia intensiva del país era del 49.5% y del AMBA del 54.2%. Este año hubo menor cantidad de ingresos por accidentes de tránsito y por menor circulación de virus gripales y otros virus respiratorios.

En la semana epidemiológica 21 se observan descensos, en parte debidos a subnotificación desde la semana 9 en el contexto de la epidemia de coronavirus, del 52.4% en enfermedad de tipo influenza, del 57.5% en neumonías, del 74.5% en bronquiolitis y hay una tasa de 15,5 casos x 100000 hab. de infección respiratoria aguda grave y esto está dentro de la zona de seguridad para los últimos cinco años.

Así y todo, con este nivel diario de contagios de coronavirus en el AMBA se corre el riesgo de saturación de los servicios de salud. Esto se ve en algunas clínicas privadas que concentran la atención de planes de medicina pre-paga de grandes zonas del AMBA.

Un aspecto favorable de la epidemia es que la duplicación de las muertes por coronavirus desde el 27/3 se fue prolongando, desde un mínimo de 2 días y medio hasta un máximo de 24 días. Los dos últimos plazos de duplicación fueron de 24 días, entre el 4 y el 28 de mayo y desde el 28 de mayo al 21 de junio. Es probable que, si no logramos el control, este plazo disminuya en tiempo.

Otro fenómeno particular que se ha visto en la evolución de la epidemia es que la letalidad fue disminuyendo en forma progresiva desde un 5% hasta un 2,1% actual. Alcanzamos una tasa igual a la de Corea del Sur que manejó bien su epidemia. Seguramente esto es secundario a la edad promedio de los nuevos infectados y a que, probablemente, los miembros de mayor edad de la población están cumpliendo mejor con el aislamiento. La letalidad en el brote del crucero fue del 0.7%. Alemania tuvo el 4.% e Italia el 14.4%.

No conocemos el denominador. Un cálculo estima que hemos diagnosticado al 22% de los infectados con un intervalo de confianza entre el 13% y el 46%. Ya no estamos en esos días en que el porcentaje de hisopados positivos estaba por debajo del 10%. Haciendo miles de determinaciones diarias más tenemos una tasa de positividad altísima, del 34.6%. Es que hicimos 164 testeos por millón de hab. Es un nivel muy bajo en comparación con otros países. Esto nos deja lejos del control de la epidemia. Nosotros hisopamos a pacientes sintomáticos y a grupos clave y además intentamos hacer un seguimiento comprensivo de los contactos.

Si vamos a nivel local, a la ciudad de Boulogne vemos simultáneamente varios aspectos de la epidemia. Boulogne pertenece a San Isidro, donde ya están contabilizados 588 casos, 202 x 100000 hab. El Hospital de Boulogne tenía 10 pacientes internados hace 3 días. La positividad de los hisopados de los pacientes que consultan al Hospital fue subiendo y llegando a más del 30%. El día 25/6 se relevaron 1501 familias en el barrio de monoblocks de Camino Morón y Panamericana y se hisoparon solamente 18 casos sospechosos en 5288 habitantes. En el primer día de tres de recorrer el Bajo de Boulogne hicieron 14 hisopados entre 3000 personas. En terreno y buscando solo sintomáticos como parte del plan Detectar encontramos 32 casos en 8000 personas, solo 4 x 1000. No se hisopan asintomáticos. En el municipio los casos diagnosticados diarios van subiendo hasta los 30 o más actuales y esto para un municipio de más de 300000 habitantes, solo 10 x 100000 hab. La cuarentena funciona, bajó el R0 a niveles manejables, con solo 3 pacientes en terapia intensiva, pero los casos y la epidemia siguen. Nunca vamos a llegar a alcanzar un nivel suficiente de inmunidad de rebaño.

Entonces la situación no es buena pero podría ser muchísimo peor. Si se consigue convencer a la población que vuelva a una cuarentena estricta entre el 1 y el 17 de julio es posible que los asintomáticos y los casos leves no diagnosticados dejen de contagiar y empiece a disminuir la curva epidémica. Es decir, consigamos un R0 menor de 1, aunque sea durante un tiempo. Y eso nos permita un respiro transitorio.

Marcelo Beltrán

Fuentes: reportes diarios de San Isidro, de Región V, diaria de la Provincia de Buenos Aires, Boletín Epidemiológico Semanal del Ministerio de Salud de la Nación y páginas internacionales (our world in data. org/coronavirus de la Universidad de Oxford, página del Diario El País de España y del Diario La Nación)