EL ORIGEN DEL SARS-CoV ES LA NATURALEZA, NO UNA INVENCIÓN HUMANA

Actualizado el 15 de abril, 2020

En relación al origen de la pandemia por el SARS-CoV-2, la quinta debido a los coronavirus, se han vuelto virales las teorías conspirativas y acusaciones de índole política, detalladas en artículos periodísticos1. Una de las teorías más difundidas es en relación al posible origen de este virus. Apenas iniciada la pandemia, menos de una semana, los investigadores chinos secuenciaron el genoma del SARS-CoV-2 y lo hicieron conocer a toda la comunidad científica2. Dada la alta tasa de mutaciones de los virus RNA, es muy probable que aparezcan muchas variantes que podrían ayudar a comprobar la forma en que el virus se transmite aunque a medida que la pandemia se expande ese número sería muy inferior al de contagios.

Un trabajo publicado en Nature Medicine3 desmiente el origen del virus en un accidente o una deliberada manipulación genética, el SARS-CoV-2 sería el producto de la evolución natural. El grupo del Department of Immunology and Microbiology, The Scripps Research Institute, La Jolla, CA, USA y otros centros de investigación analizó y comparó las proteínas spike del SARS-CoV-2, en especial el receptor-binding-protein clave para la unión al receptor ACE2 de los humanos y otros animales y un sitio esencial para la entrada del virus a las célula. En otras palabras, la llave de entrada a las células blanco, neumocitos por ejemplo.

De acuerdo a los autores, los datos muestran en forma “irrefutable” la imposibilidad que el SARSCoV-2 sea un virus de diseño. El sitio de unión a ACE-2 que este virus posee no es el que se preveía como mejor binding posible a partir del SARS-CoV. Para poder diseñar un nuevo virus, es necesario contar con una estructura (backbone) previa de un virus patógeno, pero los investigadores hallaron que la del SARS-CoV-2 difiere en forma significativa de los otros coronavirus conocidos. Hallaron que a nivel de receptor-binding-protein los coronavirus aislados de ciertos pangolinos que tienen una fuerte similitud con el SARS-CoV-2. Cabe aclarar que la similitud en los genomas del virus entre diferentes animales tiene que ser reforzada por estudios que involucren animales en las regiones no alejadas de donde se detectaron los primeros casos2.

¿Cómo un virus animal saltó especies hasta infectar a los humanos de manera tan eficiente? Proponen dos escenarios para la aparición del nuevo virus: el proceso de la selección natural antes de la trasferencia zoonótica. Un progenitor del SARS-CoV-2 se habría introducido en los seres humanos adquiriendo las característica genómicas adaptativas durante transmisiones virales no detectables. Un mayor conocimiento sobre esto ayudará a prevenir futuras zoonosis emergentes. Por ejemplo, si SARS-CoV-2 ya estaba preadaptado en otra especie animal, esto aumentaría los riesgos de futuros resurgimientos. Si en cambio el proceso adaptativo ocurrió en humanos, incluso si se repitieran las transferencias zoonóticas, es poco probable que sean “exitosas” sin la misma serie de mutaciones. Además, la identificación de los parientes virales más cercanos del SARS-CoV-2 que circulan en animales puede ayudar mucho en los estudios de la función viral.

La mencionada nota del Washington Post1 se inclina en forma decisiva a favor de un accidente o escape del laboratorio, hasta una infección del laboratorista. Por otro lado, el artículo del Nature Medicine ni siquiera aborda esas cuestiones porque ni el accidente ni el escape ni la infección accidental explican las mutaciones que dieron origen al virus. Según sus autores es muy improbable que haya surgido a través de pasajes en cultivo de tejidos. Dos puntos de vista independientes: cualquier accidente todavía no explica la composición de su genoma.

El origen del SARS-CoV-2 es motivo de una búsqueda científica apasionante al mismo tiempo que alimenta un problema geopolítico de magnitud; un tema tan espinoso como la superficie del mismísimo virus.

