COVID-19. LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OTRAS COMORBILIDADES FRECUENTES

Actualizado, 12 de marzo, 2020

Un artículo en Lancet remarca, según sus autores, la primera descripción completa del curso de COVID-19 así como los factores de riesgo de muerte y excreción de virus. Para ello estudiaron a los enfermos internados en un hospital de Wujan-China, mayores de 18 años que habían sido externados o fallecidos hasta el 31 de enero de este año. Utilizando varios métodos estadísticos compararon los resultados entre los fallecidos y los sobrevivientes. De 191 enfermos, 54 fallecieron en el hospital. Los síntomas más comunes fueron fiebre y tos, luego producción de esputo y fatiga. La linfocitopenia fue observada en el 40 % de los casos. Los hombres fueron los más afectados (62 %) y la media de edad total fue de 56 años. La de los fallecidos 69 y la de los sobrevivientes 52 años.

Del total de enfermos, el 48 % tenía comorbilidades, la más frecuente la hipertensión arterial (30%), seguido de diabetes (19 %) y enfermedad coronaria (8%). El 6 % era fumador en la actualidad. Los factores de riesgo fueron la edad (odds ratio 1.10 por cada año), dímero D mayor a 1 μg/mL y el puntaje elevado del SOFA (Sequential Organ Failure Assessment score), 4.5 para los fallecidos y 1 para los sobrevivientes. La excreción viral media fue de 20 días con un máximo de 37 días. Las complicaciones más frecuentes fueron sepsis, falla respiratoria, distres respiratorio y falla cardíaca.

Los autores concluyen que la mayor edad, elevación del dímero D y del puntaje SOFA son indicadores importantes para la sobrevida del enfermo y que la extendida excreción de virus representa un factor de riesgo epidemiológico significativo.

Zhou F, Yu T, Du R et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet Published:March 11, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3.