CORONAVIRUS EN NIÑOS

De acuerdo a un informe de Sciencealert.com la OMS señaló que la mortalidad por coronavirus es del 3.4 %, unos 3000 fallecidos de los 91000 infectados hasta el día 3 de marzo, de los cuales entre 1-2 % son niños.

Un manuscrito aceptado y un artículo publicados on line en la revista Clinical Infectious Disease muestran las características de la infección en niños por el coronavirus. Los trabajos provienen de laboratorios de China y Singapur. Si bien los datos epidemiológicos disponibles indican que por razones desconocidas los niños menores de 12 años son mucho menos afectados por el Covid-19 y en general se trata de casos leves, estos dos trabajos señalan una característica a tener en cuenta. Por lo menos durante 16 días los niños infectados excretan una gran cantidad de virus por las vías respiratorias y heces.

Uno de los trabajos describe el caso de un infante de seis meses que fue estudiado debido a que la madre y una cuidadora fueron internadas por una neumonía sospechosa de ser causada por el coronavirus y luego demostrada. Al día siguiente el padre fue internado por la misma causa. El niño estaba normal sin síntomas ni signos y fue aislado. Tuvo un pico de temperatura de 38.5º 0 que se normalizó en una hora. La sorpresa, de acuerdo a los autores del reporte fue encontrarse con gran cantidad de coronavirus en la garganta, sangre y heces que continuó hasta los 16 días del aislamiento.

Los autores de los dos trabajos advierten que estos niños infectados sin sintomatología representan un riesgo epidemiológico importante en la cadena de transmisión de la enfermedad.

