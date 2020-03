¿SON LOS INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA Y LOS ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA ANGIOTENSINA II UN FACTOR DE RIESGO EN COVID 19?

Actualizado 15 de marzo, 2020

Hace pocos días en Nature Briefing se presentó una nota acerca de los mecanismos por los cuales el coronavirus 19 invade las células en forma tan rápida y eficiente. La información de varios laboratorios señala que una proteína del virus (espícula) se une al receptor ACE2, de forma más efectiva que el virus SARS facilitando la entrada viral a la célula. ACE2 es un receptor originado en el mismo gen que para ACE1 y mientras ACE1 es blanco de los inhibidores de la conversión de angiotensina II, el ACE2 no lo es. Como resultado del bloqueo de ACE1 se observa un aumento en la expresión de ACE2 abriendo la posibilidad que esto favorezca la infección viral. Por el contrario su bloqueo podría constituir una medida terapéutica para el COVID 19.

Una carta recién publicada en Lancet Respiratory (Fang et al.,2020) llama la atención que en varios trabajos sobre la evolución del COVID 19 (Zhou et al., 2020; Novedades Revista Medicina) las comorbilidades más frecuentes en los enfermos COVID 19 son la hipertensión arterial y la diabetes. Sus autores, de instituciones médicas de Suiza y Grecia, plantean la hipótesis que los diabéticos e hipertensos tratados con drogas que actúan sobre ACE1 o sobre los receptores de la angiotensina II tipo 1 (AT1) tendrían un mayor riesgo de contraer la enfermedad al estimular la expresión de ACE2. Citan que los valores de ACE2 están elevados en los enfermos con diabetes tipo I o II tratados con estas drogas. Es importante aclarar que el ibuprofeno es otra de las drogas que tienen el mismo efecto sobre ACE2 mientras que los hipotensores bloqueantes de calcio no lo tienen.

De todas manera estos datos e ideas son deber ser corroboradas con otros estudios y es difícil predecir los efectos del ACE2 sobre COVID 19 porque otras investigaciones han demostrado que el ACE2 es una protección ante la falla pulmonar inducida por virus al incrementar los valores del péptido vasodilatador angiotensina 1-7 (Imai et al.2005).

