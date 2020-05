ENFERMEDAD ALVEOLAR DIFUSA EN 38 FALLECIDOS POR COVID-19

Actualizado 4 de mayo, 2020

Se sospecha que COVID 19 es una enfermedad que afecta a numerosos órganos, en particular el pulmón y en un artículo en la forma de preprint, sin revisión de pares, proveniente de dos hospitales del norte de Italia se describen las manifestaciones pulmonares halladas en 38 fallecidos. La alteración más significativa hallada es una enfermedad alveolar de carácter difuso con congestión capilar, edema intersticial, necrosis de neumocitos, membrana hialina, hiperplasia de neumocitos con atipias reactivas. A esto se agrega gran cantidad de trombos en las pequeñas arterias confirmando los trastornos de la coagulación observada en la parte final de los enfermos. En 4 casos se observaron además abscesos por infección bacteriana. Las imágenes con microscopía electrónica revelan partículas virales en el citoplasma de los neumocitos. Este patrón de lesiones pulmonares remeda de acuerdo a los autores del preprint el de otras enfermedades por coronavirus como SARS-CoV y MERS-CoV. Hasta el presente esta serie contiene la mayor información acerca de los hallazgos patológicos pulmonares.

El preprint se encuentra en el sitio de internet Medrxiv y como se aclaró, todos sus artículos no han pasado por el sistema de revisión de pares y como tal deben ser entendidos. El sitio que es un depositario de artículos tiene su origen en 2019 y está a cargo de tres instituciones: Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) de los EE.UU.la publicación British Medical Journal y la Yale University.

Carsana L, Sonzogni A, Nasr A et al. Pulmonary post-mortem findings in a large series of COVID-19 cases from Northern Italy. preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.19.20054262.thi

