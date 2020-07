UN MÉTODO QUE EN MINUTOS DETECTA DEFECTOS EN LA COAGULACIÓN DE ENFERMOS QUE VAN A SER OPERADOS

Actualizado, 7 de julio, 2020

Un nuevo método diseñado en un laboratorio de la Universidad de Harvard promete un avance significativo en la detección temprana de pacientes con trastornos en la coagulación permitiendo una mejor conducta para evitar los riegos de hemorragia en las cirugías.

El método denominado iCoagLab test es un sensor óptico que utiliza un rayo laser para iluminar gotas de sangre del enfermo y las fluctuaciones que se observan en minutos indican las propiedades de coagulación de la sangre. Para llegar a esta conclusión, los autores compararon en 270 casos los resultados del nuevo procedimiento respecto a los análisis de laboratorio convencionales. Los estudios incluyeron Tiempo de reacción, Tiempo de formación del coágulo, Velocidad de formación del coágulo y Firmeza máxima del coágulo.

Comparado con la tromboelastografía el nuevo método obtuvo una sensibilidad del 94 % en detectar riesgo de sangrado. La especificidad diagnóstica fue de 77% respecto al 69 % con la tromboelastografía. Una versión más pequeña de esta tecnología ha sido desarrollada y permitirá al médico realizar este test al lado de la cama del enfermo.

