TERCERA OLA DE COVID-19 EN ARGENTINA. LA REALIDAD SUDAFRICANA Y EUROPEA YA NOS ALCANZÓ

En el Reporte Epidemiológico de Córdoba (21 de Diciembre 2021. REC: 2519) podemos leer que “Argentina perdió la ventaja de la información anticipada que tuvo durante las olas anteriores de COVID 19”. También, que “el Reino Unido tiene solo dos semanas” de ventaja en el conocimiento de Omicron.

Antes de estudiar lo publicado en el Reino Unido, Noruega o Dinamarca, fuertemente afectados, como Córdoba, por la variante Omicron, veamos qué está pasando con las curvas de casos por millón de habitantes. (Our World in Data) (FIGURA 1).

Rápidamente las curvas de Sudáfrica y Noruega están bajando y con la misma velocidad que ascendieron. Esto habla de la contagiosidad de esta variante, de su rapidez para alcanzar un posible efecto de rebaño. Observemos las curvas de muertes por millón de habs. (FIGURA 2).

En Sudáfrica se vio un aumento sostenido de las muertes. No se reflejó en el Reino Unido, que está enfrentando una epidemia mixta de Delta y Omicron, como nosotros. Y esto es quizás un reflejo del nivel de vacunación con dos dosis. (FIGURA 3)

En Argentina con datos de la misma fuente al 24/12 teníamos al 70 % vacunados con dos dosis y un 10 % con dosis de refuerzo (datos locales).

Estudiemos ahora tres publicaciones sobre Omicron.

El primero es un estudio en el Reino Unido entre el 1 y el 14 de diciembre (inclusive) que comparó simultáneamente la gravedad de los casos provocados por la variante Delta y la variante Omicron. Si bien dicen que es aún poco tiempo de observación para la segunda variante, para la variable internación, Omicron tiene menor riesgo. 20-25 % para la necesidad de internación y 40-45 % para la necesidad de internación de 1 día o más. Esto a pesar de que Omicron es más contagiosa, aún en vacunados. Una infección previa por otra variante de Covid-19 baja estos porcentajes al 50 % y al 61 % (IC 95: 55-65). Todas las vacunas fueron eficaces para prevenir formas graves. MD/PF fueron más eficaces que AZ para prevenir infecciones sintomáticas (1).

A fines de noviembre se produce un brote de la variante Omicron en una fiesta de fin de año en la ciudad de Oslo, Noruega. Entre 117 invitados se presentó una tasa de ataque del 74 % y la mayoría de los casos fueron sintomáticos. Al día 13 de diciembre ningún caso había requerido internación. La mayoría tenía entre 30 y 50 años de edad. 96 % de los invitados tenía vacunación con esquemas completos (2).

Al día 9 de diciembre se diagnosticaron 785 casos de la variante Omicron en Dinamarca. El 76 % tenía vacunación completa y el 7.1 % vacunación de refuerzo. El 4.3% había tenido infección previa por otra variante. Entre los casos con información disponible el 76% fue sintomático (509/666). El 91% se contagió en Dinamarca. La transmisión comunitaria fue predominante. Nueve casos requirieron internación, 1 caso necesitó internación en sala de Terapia Intensiva. No se registraron muertes (3).

En Argentina, exceptuando Córdoba y CABA, no había circulación comunitaria de Omicron. Vemos la evolución diaria de casos.

Evolución de muertes diarias en el país. (FIGURAS 4-6)

El 28/12/2021 los casos, con importante aumento, eran de 33.902, de ellos 11.695 en la Prov. de Bs. As., 6.084 en CABA y 8.520 en Córdoba y ya con circulación de la variante Omicron en las Provincias de Bs. As. y de Tucumán, con un total de 20 muertes, siendo la ocupación de camas de UTI de 34.4 %, con 892 internados por Covid en UTI . Como antecedente tenemos que el 20/5/2021 había 35.884 casos y 435 muertes y la ocupación de camas de UTI era 72 %, con 5.951 internados por Covid en UTI. Ya el 29/12/2021 los casos fueron 42.032 con 26 muertos, siendo la ocupación de camas de UTI de 34.9 %, con 977 internados por Covid en UTI. Esperamos que los casos sigan en aumento y con menor presión sobre las internaciones.

Estamos de acuerdo en que los contactos estrechos de un caso confirmado que presenten síntomas no se deberían hisopar, con el objetivo de disminuir la presión sobre los centros de diagnóstico, asimismo, pensamos que puede ser de utilidad el Pase Sanitario y como siempre continuar con los cuidados (uso de barbijo, distanciamiento, ventilación, aire libre) y vacunación.

