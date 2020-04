SOBRE ANTIHIPERTENSIVOS Y COVID-19

Actualizado 27 abril, 2020

La Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH) acaba de publicar una declaración1 en la que se refiere a “especulaciones” que sugieren que dos clases de agentes reductores de la presión arterial comúnmente utilizados (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina I, IECA, y bloqueadores del receptor de angiotensina, BRA) podrían empeorar o mejorar la evolución de los infectados con COVID-19, y respalda las declaraciones del Consejo de Hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión, que dejaron en claro que no hay buena evidencia para cambiar el uso de IECA o BRA para el tratamiento de la presión arterial elevada en el contexto de evitar o tratar la infección por COVID-19 .

SARS-CoV-19 une su proteína de cápside, S o espicular, al receptor ACE2, que interviene en la cascada renina-angiotensina-aldosterona. Muchos pacientes hipertensos se encuentran medicados con IECA, como enalapril entre otros, y algunos estudios experimentales mostraron que IECA genera una mayor densidad de ACE2 celular, sobre todo en el epitelio pulmonar. Sobre estas bases, algunos autores consideran que la medicación antihipertensiva con IECA podría ser un riesgo, y recomiendan analizar registros clínicos de pacientes y determinar si los que fueron recetados con BRA, como losartan, para su hipertensión, tuvieron una mejor evolución en la enfermedad por SARS-CoV-192.

Sin embargo, de acuerdo a publicaciones muy recientes, las drogas usadas para tratar la presión arterial, ya sean IECA o BRA, no agravarían COVID-19, lo que ha sido confirmado en la declaración de la ISH1.

Un estudio observacional en 362 pacientes hipertensos con COVID-19 no halló diferencias en la mortalidad entre los medicados con IECA o BRA (27.3% vs 33.0%; P = .34), lo que sugiere que los IECA/BRA no están asociados con la gravedad o mortalidad de COVID-19 en esos pacientes. Estos datos respaldarían las pautas actuales para tratar la hipertensión durante la pandemia de COVID-193.

Otro análisis retrospectivo, multicéntrico, incluyó 1128 pacientes adultos, hipertensos, hospitalizados, con COVID-19, de los que 188 tomaban IECA/BRA y 940 no recibían estas medicaciones. El uso hospitalario de IECA/BRA fue asociado a un menor riesgo de mortalidad por todas las causas en comparación con el no empleo. Aunque la interpretación de estos resultados aún necesita considerar el potencial de factores de confusión residuales, es poco probable que el uso en el hospital de IECA/BRA se asocie con un mayor riesgo de mortalidad4.

Danser y col, resumen la evidencia hasta ahora disponible (abril 2020), con respecto a BRA5:

(a) ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2) es el receptor que permite la entrada de coronavirus en las células. Pero también hay otra forma de ACE, soluble que circula en sangre a niveles bajos. (b) Los inhibidores de ACE no inhiben ACE2 ya que ACE y ACE2 son enzimas diferentes. (c) No hay evidencia de que los inhibidores de ACE o los bloqueadores de los receptores de angiotensina II tipo 1 faciliten la entrada del coronavirus al aumentar la expresión de la ACE2.

Y concluyen que, de acuerdo a esto, el tratamiento con bloqueadores del sistema renina angiotensina (BRA) no debe suspenderse en la infección por coronavirus, al menos en base a esta evidencia.

Referencias