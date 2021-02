OTRAS CONSIDERACIONES: MORTALIDAD

Actualizado 22 de febrero, 2021

Llegamos al año de la declaración de la OMS de la pandemia de SARS-CoV-2, con diferentes pensamientos. Desde los que consideramos que es una guerra con un enemigo invisible, a quienes piensan que el virus no existe. Con diferencias de subestimación y sobreestimación de las situaciones. Plasmado de falsas noticias. Pensamos que hemos aprendido mucho en poco tiempo, y que también falta mucho por aprender.

Siempre los análisis serán más precisos una vez pasada la pandemia y así podremos saber cómo enfrentó cada país la emergencia. Si sirvieron las cuarentenas tempranas o tardías (como en el Reino Unido), el grado de dificultades en el inicio de los testeos, en el rastreo de los contactos y en la preparación de la Salud Pública previo a la llegada de la epidemia (en algunos países en condiciones más o menos deficitarias), y, pasados los meses la progresiva relajación de la población ante las medidas de cuidado, etc.

Europa nos mostró que existieron bajos niveles de infección durante el verano 2020-2021, dando una falsa sensación de seguridad y el consecuente aumento de los contagios en el otoño, el virus nunca desapareció, y se reprodujeron saturaciones en el sistema de salud.

En relación con la mortalidad, vemos que en el Reino Unido la tasa, entre enero y noviembre de 2020 es la más alta en 10 años, además llega al doble de alta en áreas desfavorecidas comparadas con otras más ricas; la tasa de COVID-19 debe verse a través de la lente de desigualdad1. Es generalizado el criterio de considerar que la mejor y más objetiva forma de evaluar esta Pandemia, es evaluando el exceso de mortalidad.

El exceso de mortalidad semanal, es una forma objetiva de evaluar la escala de la pandemia2 . Ejemplo: La semana finalizada el 17/04/2020 la OMS registró 22 351 muertes en Inglaterra y Gales, la media de años anteriores fue de 10 497 (Exceso de 11 854 casos). En esa semana el gobierno reportó 5000 muertes por COVID-19, lo cual dejaba más de 6000 casos no atribuibles al mismo y, además, quedaba implícita la probabilidad de que los muertos por COVID-19 pudieran ser mucho más altos que los informados.

A la fecha 12/02/2021 hay más de 2 000 000 de muertes por COVID-19, esta cifra se duplicó en los últimos tres meses (Tabla 1).

Según la OMS, fallecen en el mundo entre 290 000 y 650 000 personas en un año por gripe estacional, hasta la fecha han fallecido 2 100 000 personas por COVID-19.

En Argentina hay registradas, en el año 2018, 32 000 muertes anuales por enfermedad respiratoria (Influenza y NAC). Desde marzo 2020 a febrero de 2021 han fallecido 50 000 personas por COVID-19 y se supone un suba total de la mortalidad en el 2020 por otras enfermedades, como las cardiovasculares, entre otras.

En la Provincia de Buenos Aires, se considera un exceso de mortalidad del 10% comparando con los valores promedios 2010/2019. Los muertos por COVID, superan en casi un 50% este exceso de mortalidad indicando que ha reemplazado parcialmente a las otras causas de muerte4.

Aún así, se dificulta sacar conclusiones sobre las tasas de mortalidad.

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE MORTALIDAD: BRASIL

En un estudio retrospectivo de todos los casos internados y notificados al SIVEP-gripe de Brasil. 232 036 (91%) con estado conocido al egreso, 87 515 (38%) murieron en el hospital; 47 002 (59%) de los ingresados a UTI; 36 046 (80%) de los ventilados. La mortalidad en los menores de 60 años fue del 31% en el Norte y del 15% en el Sur. En el Norte 16% de los pacientes fueron ventilados fuera de la UTI y 8% en el Sur. Esto habla de las diferencias en el acceso a la salud5.

Manaos, capital del Estado de Amazonas, es el epicentro de la epidemia COVID-19. Comparando 2019 y 2020 el exceso de mortalidad fue 1 (0.9-1.3) en SE 12 a 4.6 (3.9-5.3) en SE 17. El exceso de muertes fue superior a mayor edad. El 69.1% de las muertes fue en mayores de 60 años. El exceso de muertes en el hogar o en la vía pública fue de 1.1 (0.7-1.8) en SE 12 y 7.8 (5.4-11.2) en SE 17. Esto muestra una epidemia en contexto de grandes desigualdades sociales y poca eficacia del gobierno en fortalecer el sistema de salud6 (Fig.1).

Esto escribimos en julio del año pasado: 26/7 Nuevo coronavirus y pobreza:

La pandemia de COVID-19 mostró las desigualdades socioeconómicas de los países. En la ciudad de Nueva York al 23/7 había 233 832 casos acumulados y 23 463 muertos. El 19.3% de los habitantes tenía anticuerpos según estudios serológicos. La letalidad era 0.7%. La tasa de casos x 100 000 hab. no era pareja. Era de 105 – 110 para blancos y asiáticos, de 250 para negros y de 260 para hispanos.

Según Fernando Reinach, en San Pablo en la segunda quincena de junio la incidencia de COVID-19 en mayores de 18 años fue de 11.4%. En negros era del 19.7% y en blancos del 7.9%. La distribución de la pobreza sigue al color de la piel o viceversa. En los barrios más pobres de San Pablo la incidencia fue del 16% y en los más ricos del 6.5%. Los que tenían solo escolaridad primaria tuvieron una incidencia del 22.9% y los con educación superior del 5.1%.

Por lo tanto, la pandemia tuvo un clarísimo impacto en la mortalidad en todos los países. También, dicha mortalidad tuvo características diferenciales, no solo por edad y co-morbilidades, sino por el nivel socioeconómico, el diferente acceso a los cuidados de la salud y el nivel de preparación de la salud para hacer frente a la epidemia.

Y todavía falta tiempo para ver cómo impacta en el mundo la creciente desigualdad en la vacunación de nuestras poblaciones.

Marcelo Beltran Claudia Leroux

Tabla 1. Mortalidad / 100 000 habitantes3. Algunos países de referencia:

BÉLGICA 187.7

REINO UNIDO 172.1

ITALIA 152.9

E.E.U.U. 144.7

PORTUGAL 145.1

ESPAÑA 137.5

MÉXICO 135.7

PERÚ 134.6

FRANCIA 124.3

SUECIA 124.1

COLOMBIA 114.7

BRASIL 112.8

ARGENTINA 112.4

INDIA 115

CHILE 102.8

ALEMANIA 77.3

RUSIA 53.5