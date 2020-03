COMUNICADO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA (SAC) SOBRE FÁRMACOS HIPOTENSORES Y RIESGO DE COVID 19

Actualizado 17 de marzo, 2020

Una carta publicada en Lancet/ Respiratory planteó la hipótesis que los enfermos diabéticos e hipertensos medicados con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de la angiotensina II tendrían mayor riesgo ante la infección por coronavirus. Al respecto la SAC aclara que en concordancia con la Sociedad Europea de Hipertensión no hay evidencias experimentales al respecto.

