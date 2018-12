LOS PEORES INDICADORES DE LA SEPSIS

Actualizado 2 de diciembre 2018

Un estudio realizado en los EE.UU. identificó los signos y síntomas que indican el mayor riesgo de mortalidad en los enfermos con sepsis. Para lograr esto los autores estudiaron 210 289 registros de atención a enfermos con sepsis entre 2013 y 2016. Los resultados pueden ser interpretados como sorpresivos porque muchos de los signos y síntomas que se creen que son indicadores para un desencadenamiento fatal del cuadro no lo son. La afectación del sistema renal fue la condición con peor pronóstico. Los autores aclaran que una limitación del estudio es que se haya realizado en un mismo sistema de salud.

Del total de visitas, el 30 % fue debida a una infección y el resto por la disfunción de un órgano. El 3 % de los casos por infección fallecieron así como el 17 % de los que presentaban la función renal anormal (aumento de la creatinemia de más de un 50 %). La segunda condición con peor pronóstico (13 % de fallecidos) fueron los requirieron asistencia mecánica respiratoria. Entre las causas metabólicas, la más importante fue la concentración de lactato por encima del 2 mM/l con una mortalidad del 10%. En cambio, las personas que manifestaron hipotensión fueron las que tuvieron la menor incidencia de muerte (2.7%). Agregan además que el tratamiento de la infecciones dentro de las 24 horas disminuyó en forma significativa el desenlace fatal.

Capan M, Hoover S, Ivy JS et al. Not all organ dysfunctions are created equal – Prevalence and mortality in sepsis. J Crit Care 2018;48: 257-62.