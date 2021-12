LOS ANTIRETROVIRALES PODRÍAN SER EFECTIVOS PARA EL TRATAMIENTO DEL MENINGIOMA Y OTROS TUMORES CEREBRALES

Actualizado 18 de diciembre, 2021

El meningioma es la forma más común de tumor cerebral primario, en su mayoría de bajo grado pero puede volverse canceroso con el tiempo y se desarrolla a partir de células ubicadas en las meninges. El neurinoma acústico es un tumor cerebral de grado bajo o no canceroso, que se desarrolla en las células de Schwann. Ambos tumores pueden aparecer de forma espontánea, generalmente en la edad adulta, o en la enfermedad hereditaria Neurofibromatosis tipo 2 (NF2) en la niñez / adolescencia temprana.

Previas investigaciones han demostrado que la deficiencia del supresor de tumores Merlin provoca el desarrollo de este tipo de tumores.

Los autores del presente trabajo publicado en Cancer Research investigaron el papel que juegan sectores específicos del ADN en el desarrollo de tumores, en especial el retrovirus endógeno HERV-K, provenientes de infecciones antiguas que afectaron a nuestros antepasados primates y que se han convertido en elementos estables del ADN humano. Para esto utilizaron células primarias de meningioma y schwannoma Merlin negativo humano para investigar la participación del retrovirus endógeno HERV-K en el desarrollo de tumores.

Las proteínas HERV-K implicadas previamente en la tumorigénesis se sobreexpresaron en el schwannoma y en todos los grados de meningioma, y las vías CRL4DCAF1 y YAP / TEAD asociadas a la enfermedad estuvieron implicadas en esta sobreexpresión. En las células de Schwann normales, la sobreexpresión ectópica de HERV-K Env aumentó la proliferación y aumentó la expresión de c-Jun y pERK1 / 2, que son componentes clave de las vías tumorigénicas conocidas en el schwannoma, JNK / c-Jun y RAS / RAF / MEK / ERK .

Por otro lado y de allí un resultado muy importante es que los antirretrovirales ritonavir, atazanavir, y lopinavir redujeron la proliferación celular en los casos del meningioma grado I y schanoma. . De este modo se identificó al HERV-K como un regulador crítico de la progresión en los tumores Merlin deficientes y por lo tanto su posible aplicación terapéutica.

Maze EA, Agit B 2, Shona Reeves S et al. Human endogenous retrovirus type K promotes proliferation and confers sensitivity to anti-retroviral drugs in Merlin-negative schwannoma and meningioma. Cancer Res. 2021 Dec 1;canres.3857.2020. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-20-3857. Online ahead of print.