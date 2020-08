HERRAMIENTA INTERACTIVA: CERTEZA DE LOS TRATAMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD POR CORONA VIRUS (COVID 19)

Actualizado 2 de agosto, 2020

El último día del mes de julio el British Medical Journal1 publica un diseño de investigación, basado en una revisión sistemática que permanece abierta y sustenta un metaanálisis en red.

Con el objetivo de evaluar el efecto y la calidad de las pruebas referidas a los distintos tratamientos del COVID 19 la herramienta usa como fuente de datos el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU y la base de datos de artículos de investigación COVID-19, que incluye 25 bases de datos electrónicas y seis bases de datos chinas adicionales hasta el 20 de julio de 2020.

La herramienta interactiva permite seleccionar los resultados críticos referidos a la enfermedad (mortalidad, ventilación mecánica y su duración, estadía hospitalaria y en terapia intensiva, efectos adversos, tiempo para la depuración viral, resolución de los síntomas, etc).

Mediante líneas de mayor o menor grosor, de acuerdo a la fortaleza en la evidencia que los sustenta, muestra gráficamente la certeza en los efectos de los distintos tratamientos para COVID 19.

Las revisiones sistemáticas vivas y los metaanálisis en red abordan la principal limitación de las revisiones tradicionales: la de proporcionar una visión general de la evidencia relevante solo en un momento específico.

Esto es crucial en el contexto de COVID-19 en el que la mejor evidencia está cambiando constantemente.

La capacidad de un metaanálisis sustentado en “redes vivas” para presentar una visión completa, amplia y actualizada de la evidencia lo hace ideal para construir recomendaciones prácticas.

1.-Siemieniuk RA, Bartoszko JJ, Ge L, et al. Drug treatments for covid-19: living systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2020;370:m2980.