GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DIVERTICULITIS AGUDA IZQUIERDA

Actualizado 7 de marzo, 2022

El American College of Physicians (ACP) de Estados Unidos bajo el sistema Grade publicó en An Int Med una guía sobre el diagnóstico y manejo de la diverticulitis aguda izquierda.

Aspectos destacados:

1. TAC: realizarla solo ante incertidumbre diagnóstica . En la mayor parte de los pacientes con la clínica, laboratorio y/o radiología es suficiente. Recomendación condicional con bajo nivel de evidencia. Si se la utiliza , la TAC con contraste oral y endovenoso tiene alta sensibilidad y especificidad ( S 94%, E 99%).

2. La mayor parte de los pacientes con diverticulitis aguda no complicada pueden manejarse en forma ambulatoria. Recomendación condicional con bajo nivel de evidencia. Esta recomendación no aplica a inmunocomprometidos, pacientes con comorbilidades, que no toleran la vía oral o no pueden tener un adecuado seguimiento médico ambulatorio.

3. Manejo de casos seleccionados sin antibióticos. Recomendación condicional con bajo nivel de evidencia. Esta guía no recomienda el uso rutinario de antibióticos . No aplica al igual el punto anterior a inmunocomprometidos y con comorbilidades.

Esta guía del ACP es importante dado que está muy extendido el uso de antibióticos de rutina en esta enfermedad así como solicitar muy habitualmente TAC en las Unidades de Emergencia.

Qaseem A, Etxeandia-Ikobaltzeta I, Lin JS et al. Diagnosis and Management of Acute Left-Sided Colonic Diverticulitis: A Clinical Guideline From the American College of Physicians. Ann Int Med 2022. https://doi.org/10.7326/M21-2710.