CORONAVIRUS WUHAN

30 enero, 2020

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada de un grupo de pacientes con neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China. Ya se han publicado algunos trabajos médicos y científicos de esta enfermedad. New England Journal of Medicine ya ha publicado un trabajo sobre los 425 casos iniciales de esta neumonía inducida por un coronavirus novel (2019-nCoV) entre diciembre de 2019 y enero de 2020 en Wuhan. Entre estos primeros pacientes confirmados la media de edad fue de 59 años y el 56% eran hombres. La mayoría de ellos (55%) tuvo lugar antes del 1ro de enero de 2020 y están relacionados con un mercado de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan. El promedio del periodo de incubación fue de 5.2 días (rango 4.1 a 7.0). Durante las etapas iniciales, la epidemia duplicó en cantidad de infectados cada 7,4 días. En base a esta información hay clara evidencia de transmisión entre humanos. Estimaron la cantidad de personas a las que un paciente contagia en 2,2, menor que el SARS (que era de 3). Cabe indicar que estos son los primeros casos y que no necesariamente los casos posteriores se comportarán de la misma forma.

Otra publicación en Lancet enumera los síntomas de 41 pacientes. Los mismos eran fiebre (98%), tos (76%), mialgia o fatiga (44%). Otros síntomas menos comunes fueron producción de esputo (28%), jaqueca (8%), hemoptisis (5%) y diarrea (3%). El 55% desarrolló disnea a los 8 días de evolución y el 63% linfopenia. Todos los pacientes presentaron neumonía con hallazgos anormales en tomografía computarizada. Las complicaciones incluyeron síndrome de dificultad respiratoria aguda (29%), ARNemia (15%), lesión cardíaca aguda (12%) e infección secundaria (10%). Seis pacientes de los 41 (15%) murieron. Aquellos internados en Unidad de Terapia Intensiva poseían elevados niveles de IL2, IL7, IL10, GSCF, IP10, MCP1, MIP1A y TNFα.

En un editorial de la revista International Journal of Infectious Diseases se comenta que ya el 7 de enero los científicos chinos lograron aislar de un paciente el virus 2019-nCoV y realizar una secuenciación del mismo, que fue compartida por la OMS ya el 12 de ese mismo mes, facilitando a los laboratorios de diferentes países PCR diagnósticas.

El virus secuenciado, como los restantes Coronavirus posee una envoltura y un ARN simple cadena positivo, pertenece a la familia Coronavirdiae, subfamilia Coronavirinae, orden Nidovirales, género Betacoronavirus. El genoma de 2019-nCoV tiene 89% de homología nucleotídica con un virus de murciélago similar a SARS CoVZXC21 y 82% con el humano SARS-CoV. El árbol filogenético de sus proteínas (orf1a/b, Spike, Envoltura, Membrana y Nucleoproteína también se agrupan estrechamente con coronavirus de murciélago, civeta y el SARS humano. Sin embargo, el subdominio externo del dominio de unión del receptor de Spike del 2019-nCoV comparte solamente un 40% de identidad aminoácídica con otros coronavirus relacionados con SARS. El orf3b codifica para una proteína corta completamente novel y su nuevo orf8 probablemente codifica para una proteína secretada.

La OMS estableció recomendaciones dinámicas que comprenden: evitar el contacto directo con personas con enfermedades respiratorias; al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo; siempre se deben lavar las manos inmediatamente después y mantener una frecuente higiene de manos, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas, y luego del contacto con superficies en áreas públicas. El Ministerio de Salud de la Nación Argentina activó el protocolo ante emergencias sanitarias para la derivación y traslado de casos sospechosos detectados al ingreso al país. Este aspecto es muy importante ya que el periodo de incubación de días permite los viajes de personas infectadas.

Se han detectado numerosos casos y fallecimientos y diversos países han reportado diferentes casos de esta nueva enfermedad, para la que todavía no se han obtenido vacunas. Varios países están evacuando a sus ciudadanos aislados en China.

