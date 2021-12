FABKIN, UNA NUEVA HORMONA, IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE LA DIABETES TIPO 1 Y 2

Actualizado 8 de diciembre 2021

Un estudio proveniente del laboratorio Harvard Chan School de los EE.UU. presenta el papel de una nueva hormona, recientemente descubierta llamada fabkin y que tendría un papel importante en la regulación del metabolismo y en el desarrollo de la diabetes tipo 1 y tipo 2.

Las investigaciones señalan que los niveles sanguíneos de fabkin eran muy altos en ratones y enfermos con diabetes tipo 1 o tipo 2. Además os investigadores encontraron que al bloquear la actividad de fabkin se previene el desarrollo de ambas formas de diabetes en los animales. Los autores señalan que es muy probable que fabkin desempeñe un papel similar en los humanos y el complejo hormonal será un objetivo terapéutico potencial.

La idea central de los autores de este trabajo fue buscar la señal que comunica el estado de las reservas de energía en los adipocitos que generan respuestas endocrinas apropiadas, como la producción de insulina a partir de las células beta pancreáticas”.

Como es sabido, varias hormonas como la leptina y la insulina participan en la regulación del metabolismo pero fabkin se diferencia de las hormonas tradicionales en que no es una sola molécula con un solo receptor definido. Fabkin está compuesto por un complejo de proteínas funcionales que consta de múltiples proteínas, incluida FABP4, la proteína de unión a ácidos grasos, la adenosina quinasa (ADK) y la nucleósido difosfato quinasa (NDPK). A través de una serie de experimentos, los investigadores determinaron que fabkin regula las señales de energía en el exterior con señales que actúan a través de una familia de receptores para controlar la función de la célula diana, en este caso las células beta del páncreas.

La FABP4 es secretada por las células grasas durante la lipólisis, en respuesta a la inanición y hay correlaciones entre la FABP4 circulante y las enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En el nuevo estudio, los investigadores demostraron que cuando FABP4 se secreta y entra en el torrente sanguíneo, se une a las enzimas NDPK y ADK para formar el complejo de proteínas que ahora se identifica como fabkin. En este complejo proteico, FABP4 modifica la actividad de NDPK y ADK para regular los niveles de moléculas conocidas como ATP y ADP. Los investigadores descubrieron que los receptores de superficie en las células cercanas detectan la proporción cambiante de ATP a ADP, lo que hace que las células respondan al estado energético cambiante. Como tal, fabkin puede regular la función de estas células diana.

Los autores demostraron que las células beta productoras de insulina del páncreas son un blanco de la fabkin y que cuando es neutralizada con anticuerpos los animales no desarrollaron diabetes y que cuando se administró el anticuerpo a ratones obesos y diabéticos, volvieron a un estado saludable.

