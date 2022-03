DUDAS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE VALORES ALTOS DE LDL Y RIESGO CARDÍACO

Actualizado 15 de marzo, 2022

Desde hace varios años se utilizan las estatinas para reducir el LDL-C por su asociación con un mayor factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares.

Una nueva investigación proveniente de tres centros médicos de la ciudades de Dallas, Boston y Detroit de los EE.UU. ha revelado que el vínculo entre el LDL-C y los efectos negativos sobre la salud, como un ataque cardíaco y un accid ente cerebrovascular, puede no ser tan fuerte como se pensaba anteriormente.

Para este metaanálisis tres revisores independientes extrajeron los datos y/o evaluaron la calidad metodológica y la certeza de la evidencia mediante la herramienta de riesgo de sesgo 2 y Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation. Las diferencias de opinión se resolvieron por consenso. Los resultados fueron publicados en JAMA Internal Medicine. Todos los trabajos seleccionados (21 en total) incluían personas mayores de 18 años de edad, tanto mujeres como hombres.

Los nuevos hallazgos contradicen los conceptos corrientes y señalan que la relación entre el LDL C y la enfermedad cardiovascular no es tan fuerte como se pensaba anteriormente.

Los metanálisis mostraron reducciones en el riesgo absoluto del 0.8 % para la mortalidad por todas las causas, del 13 % para el infarto de miocardio y del 0.4 % para el ACV en los asignados al azar al tratamiento con estatinas.

La investigación demuestra que la reducción de LDL-C con estatinas tuvo un impacto inconsistente y no concluyente en los resultados de enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio, apoplejía y mortalidad por todas las causas. Concluyen que el beneficio general de tomar estatinas puede ser pequeño y varía según los factores de riesgo personales de cada individuo.

