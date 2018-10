¿ESTÁ BAJANDO LA INCIDENCIA DE LAS DEMENCIAS?

Actualizado 26 de septiembre, 2018

La prevalencia de demencia es del 5-8 % para mayores de 60 años, variando con la zona geográfica y aumenta por un factor de dos cada cinco años. A medida que la población envejece la prevalencia aumenta en especial la causada por la enfermedad de Alzheimer. Sólo en los EE.UU. hay 5.1 millones de personas mayores de 65 años con demencia y se calcula que aumentará a unos 14 millones para el año 2050. A pesar de este aumento en la prevalencia los datos del estudio Framingham Heart Study (FHS) demostró que la incidencia de la demencia relacionada con la edad ha disminuido en forma consistente en los últimos 30 años. Mientras que el número total de enfermos aumenta debido al envejecimiento de la población, el riesgo individual de desarrollar demencia ha caído en un 20 % en los últimos 30 años, en síntesis, aumenta la prevalencia y disminuye la incidencia. La menor incidencia también ha sido demostrada por otros estudios en Europa y los EE.UU. Los resultados obtenidos sugieren la posibilidad que es posible reducir la incidencia de la demencia modificando determinados factores de riesgo y estilos de vida. La incidencia de las enfermedades crónicas a lo largo del tiempo refleja la acción de múltiples factores causales y por eso difícil su estimación. Se han propuesto distintas hipótesis como el mejor control de los factores de riesgo cardiovasculares, cambios en los estilos de vida que incluyen mayor nivel de actividad física, dietas saludables y reducción del tabaquismo. Con la ausencia de drogas que reduzcan o reviertan el desarrollo de las demencias, estos factores serían por el momento los únicos que podrían modificar en mayor medida la incidencia de estas enfermedades.

