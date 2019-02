DESARROLLO POR INVESTIGADORES ARGENTINOS DE UNA QUIMERA QUE PERMITIRÍA LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE VACUNAS

El Dr. Hugo Luján que se desempeña en la Universidad Católica de Córdoba e investigador del CONICET lideró junto al Dr. D. Klatzmann de la Sorbona en Francia un grupo de trabajo de Argentina, Brasil, Francia y Alemania para lograr una sistema que permite la administración segura por vía oral de vacunas disminuyendo de esta manera el costo de las mismas. El trabajo experimental se desarrolló en ratones y utilizó una propiedad de las proteínas de la superficie del protozoario intestinal Giardia lamblis ya descubiertas por el grupo del Dr. Luján que le permiten la sobrevida en el intestino. Así mediante ingeniería genética se formó una quimera recubriendo con estas proteínas de superficie a partículas virales expresando antígenos como la hemoaglutinina del virus de la influenza y neuraminidasa y que administrada por vía oral a los ratones generaron una importante respuesta protectora en los mismos ante una infección por virus de la influenza o tumores que expresan la hemoaglutinina.

Serradell MC, Rupil LL, Martino RA et al. Efficient oral vaccination by bioengineering virus-like particles with protozoan surface proteins. Nat Commun 2019 Jan 21;10:361. doi: 10.1038/s41467-018-08265-9.