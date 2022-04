CONSENSO EN LA CONDUCTA MÉDICA EN LA TROMBOEMBOLIA DE PULMÓN

Actualizado 22 de abril, 2022

Como un servicio a los lectores brindamos el resumen del último consenso para el tratamiento del tromboembolismo pulmobar publicado en la revista Archivos de Bronconeumonología de España y que es de libre acceso.

“El objetivo del presente documento es actualizar el consenso previo publicado en 2013, en relación con 12 áreas controvertidas en el manejo de la tromboembolia de pulmón (TEP). Para cada área se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica y una propuesta de recomendación, sometida a un proceso de debate interno en dos teleconferencias sucesivas. En relación con el diagnóstico, recomendamos no utilizar la escala Pulmonary Embolism Rule Out Criteria (PERC) de forma aislada para descartar la TEP y, cuando haya indicación de dímero D, recomendamos emplear un punto de corte ajustado a la edad. Sugerimos utilizar la angiotomografía computerizada de tórax como prueba de imagen para el diagnóstico de la mayoría de los pacientes con sospecha de la enfermedad. Se recomienda utilizar anticoagulantes de acción directa (en vez de antagonistas de la vitamina K) para el tratamiento de la mayoría de los pacientes con TEP, y se sugiere utilizar anticoagulación para la mayoría de los pacientes con TEP subsegmentaria. Se recomienda no colocar un filtro de vena cava inferior en la mayoría de los pacientes. Si se indica tratamiento de reperfusión, el panel recomienda utilizar fibrinolisis sistémica a dosis completas. La duración de la anticoagulación está condicionada principalmente por la presencia (o ausencia) y el tipo de factor de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa, y recomendamos no realizar estudios de trombofilia para decidir la duración de la anticoagulación a la mayoría de los pacientes con TEP. Finalmente, sugerimos no realizar cribado extendido de cáncer oculto en pacientes con TEP.”

Lobo JL, Alonso S, Arenas J et al. Consenso multidisciplinar para el manejo de la tromboembolia de pulmón. Arch Bronconeumol 2022; 58:246-54.