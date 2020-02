CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD DE LOS NIÑOS EN PARTICULAR

Actualizado 16 de febrero, 2020

Es imposible predecir los efectos de las consecuencias de los cambios climáticos sobre la salud de las personas aunque de acuerdo a un artículo publicado en el J Clin Inv, bajo la sección Viewpoint, una experta de la Universidad de Texas, Susan Pacheco, señala los probables efectos importantes en la salud que comenzarían en la etapa intrauterina con un retardo en el crecimiento fetal. Para enfatizar sus conclusiones la Dra. Pacheco utiliza el término catastrófico en el título de su artículo. Examinando experiencias pasadas como la hambruna de Holanda de 1944 y con las conclusiones del Intergovernmental Panel on Climate Change, Pacheco afirma que habrá un aumento en la morbi-mortalidad debido a las olas de calor e incendios, exposición a tóxicos, contaminación del aire, aumento en las enfermedades por vectores y aguas contaminadas y malnutrición por carencias de alimentos. Estos efectos se verán ya en la vida intrauterina por el stress materno y mucho más marcados en los sectores excluidos del mundo. Pacheco afirma que luego del paso de huracán María por Puerto Rico, un número considerable de personas sufrieron de stress postraumático, depresión y ansiedad por muchos meses en condiciones de falta de agua potable, electricidad y cuidados médicos básicos. La autora cita datos de la OMS donde se afirma que los mayores consecuencias de los cambios por el clima son sufridos por los menores de 5 años de edad y que el 20 % de los niños del mundo viven en condiciones de extrema pobreza. Una combinación letal.

