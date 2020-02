BROTE AUTÓCTONO DE LEISHMANIASIS CUTÁNEA POR LEISHMANIA infantum EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Actualizado, 23 de febrero, 2020

Un grupo de investigadores de laboratorios españoles y argentinos ha descripto lo que consideran el primer brote autóctono de leishmaniasis cutánea en la provincia de Corrientes. La novedad consiste en una especie de leishmania, diferente a la Leishmania braziliensis, su tradicional causante en esa provincia. El estudio se basó en 81 casos diagnosticados entre mayo de 2015 hasta diciembre de 2016 por observación de los amastigotes. La mediana de edad fue de 34 años y la relación hombre mujer de 3.5/1. En un tercio de los casos (28/81) se pudo realizar un diagnóstico molecular y de ellos se obtuvo el diagnóstico de Leishmania infantum en 24 de ellos (24/28).

Acosta-Soto L, Encinas ES, Deschutter EJ et al. Autochthonous Outbreak of Cutaneous Leishmaniasis due to Leishmania infantum in Corrientes Province, Argentina. Am J Trop Med Hyg 2020 Jan 20. doi: 10.4269/ajtmh.19-0527. [Epub ahead of print]