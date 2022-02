BIOMARCADORES DE ALTERACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS EN ENFERMOS CON LUPUS ERITEMATOSO

Actualizado 10 de febrero, 2022

El lupus es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca sus propios tejidos, provocando una inflamación generalizada y daños en los tejidos de los órganos afectados. Si bien la mayoría de las personas con lupus experimentan una variedad de síntomas que incluyen fatiga, erupciones en la piel, fiebre y dolor o hinchazón en las articulaciones, aproximadamente la mitad de las personas con LES sufren síntomas neuropsiquiátricos. Estos incluyen convulsiones, meningitis aséptica, estados de confusión agudos, psicosis por enfermedad cerebrovascular y trastornos del estado de ánimo.

El diagnóstico de lupus neuropsiquiátrico es difícil porque los síntomas neurológicos pueden deberse a otras causas. Como no existe una prueba diagnóstica de referencia para el lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátrico los investigadores de la ciudad de Houston, EE.UU. estudiaron una amplia selección de sustancias en el líquido cefalorraquídeo de los afectados, utilizando una plataforma basada en aptámeros, secuencias cortas de ácidos nucleicos de cadena sencilla aislados de genotecas de oligonucleótidos por selección in vitro y muy utilizados para la identificación de moléculas en células y tejidos.

El equipo de investigadores evaluó más de 1100 proteínas en el líquido cefalorraquídeo e identificó algunas proteínas que podrían usarse para diagnosticar el lupus neuropsiquiátrico y las que aparecieron en la mayoría de las muestras son CSF Lipocalin-2, M-CSF, IgM y complemento C3, este último asociado a estados confusionales. Si bien los datos deben ser confirmados, se trata de una línea de trabajos que puede ayudar a identificar en forma temprana la posibilidad de alteraciones mentales en los enfermos con lupus.

Vanarsa K, Sasidharan P, Duran V et al. Aptamer-based screen of Neuropsychiatric Lupus cerebrospinal fluid reveals potential biomarkers that overlap with the choroid plexus transcriptome. Arthritis & Rheumatology. https://doi.org/10.1002/art.42080