PREMIO NOBEL DE MEDICINA Y FISIOLOGÍA 2019 A TRES MÉDICOS POR MECANISMOS RELACIONADOS A LA REGULACIÓN DE GENES POR LA HIPOXIA Y EL DESARRO DE TUMORES DE MAMA, ANGIOGÉNICOS Y RENAL

Actualizado 7 de octubre, 2019

La Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia anunció en el día de hoy que el Premio Nobel de Medicina –Fisiología 2019 fue adjudicado a dos médicos norteamericanos y otro británico por sus descubrimientos en la forma que las células registran los niveles de oxigeno, la regulación de los genes por la hipoxia y su participación en el desarrollo de tumores angiogénicos, de mama y renal, entre otras enfermedades.

Entre los mecanismos que se disparan por los niveles de oxigeno se encuentra el de las células de mamíferos que registran los cambios de oxígeno disponible y traducen esa información en cambios adaptativos en la expresión génica convergiendo en la transcripción de un factor denominado factor inducible por hipoxia (HIF) de fundamental importancia para el mecanismo tumoral.

WG Kaelin Jr del Dana-Farber Cancer Institute y Brigham and Women’s Hospital, Boston, GL Semenza de la Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, y PJ Ratcliffe del Francis Crick Institute, Londres, GB son los ganadores del premio.

Se adjuntan tres recientes revisiones a cargo de los ganadores para orientación de los lectores.

Kaelin W Jr.The VHL Tumor Suppressor Gene: Insights into Oxygen Sensing and Cancer. Trans Am Clin Climatol Assoc 2017; 128: 298–307.

Xiang L, Semenza GL. Hypoxia-inducible factors promote breast cancer stem cell specification and maintenance in response to hypoxia or cytotoxic chemotherapy. Adv Cancer Res 2019;141:175-212.

Schödel J, Ratcliffe PJ. Mechanisms of hypoxia signalling: new implications for nephrology. Nat Rev Nephrol 2019; 15:641-59.