La fibrilación auricular (FA) está asociada a ACV tromboembólico, embolia sistémica y falla cardíaca descompensada que requiere hospitalización. La prevalencia de la FA aumenta con la gravedad de la falla cardiaca desde el 5 % en la clase I hasta el 50% en la clase IV. Un reciente estudio publicado el 25 de diciembre de este año en Ann Intern Medicine concluye que la ablación quirúrgica tiene claras ventajas sobre el tratamiento médico en personas con fibrilación auricular y falla cardíaca. Los investigadores examinaron los resultados obtenidos en 6 grandes estudios publicados desde 2005 hasta octubre de 2018 con un seguimiento de al menos 6 meses luego del tratamiento. Se estudiaron un total de 675 casos y un rango de edad de 55 a 64 años. La ablación fue por radiofrecuencia y en todos los casos se efectuó el aislamiento de la vena pulmonar aunque también se extendió la ablación por fuera de las venas pulmonares.

Los resultados fueron que la ablación quirúrgica resulto en una menor mortalidad que el tratamiento médico (9 vs 17.6%) con menos días de hospitalización por falla cardíaca (16.4 % vs 27.6%). La ablación mejoró la fracción de eyección ventricular y la prueba de caminata de 6 minutos, el consumo de oxígeno y la calidad de vida medida por el Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire score. No se observó una diferencia estadística en los efectos adversos.

Turagam MK, Garg J; Whang W et al. Catheter Ablation of Atrial Fibrillation in Patients With Heart Failure: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Ann Intern Med 2018 Dec 25. doi: 10.7326/M18-0992. [Epub ahead of print].