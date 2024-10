Actualizado 23 de octubre, 2024

Las agencias de salud en todo el mundo han advertido que los ventiladores eléctricos aceleran la ganancia de calor corporal durante el clima cálido y las olas de calor (generalmente en temperaturas del aire ≥35°C). Sin embargo, las directrices publicadas desde 2021 sugieren que los ventiladores aún pueden enfriar el cuerpo en temperaturas de aire de hasta 40°C al facilitar la evaporación del sudor, por lo que constituyen una alternativa económica pero sostenible al aire acondicionado.

Una reciente investigación publicada en una de las revistas de Lancet examina cómo los ventiladores eléctricos afectan la temperatura central del cuerpo en adultos mayores cuando se encuentran expuestos a condiciones de calor extremo dentro de espacios cerrados. A medida que las personas envejecen, su capacidad para regular la temperatura corporal disminuye, lo que las hace más vulnerables a los efectos del calor extremo, como el golpe de calor. Los ventiladores, aunque pueden proporcionar alivio al facilitar la evaporación del sudor, pueden no ser efectivos para reducir la temperatura central del cuerpo en temperaturas de ambiente muy altas.

En un análisis crítico de los informes citados para apoyar esta afirmación, los autores del artículo hallaron que, aunque el uso de ventiladores mejora la evaporación del sudor, estos beneficios son de magnitud insuficiente para lograr reducciones significativas en la temperatura central del cuerpo en temperaturas de aire superiores a 35°C. Las agencias de salud deberían continuar desaconsejando el uso de ventiladores en temperaturas del aire superiores a 35°C, especialmente para personas con capacidad de sudoración comprometida (por ejemplo, adultos mayores de 65 años).

Mejorar el acceso a estrategias de enfriamiento ambiental (por ejemplo, aire acondicionado o enfriadores evaporativos) y minimizar sus costos económicos y ambientales mediante iniciativas políticas, tecnología de enfriamiento eficiente y el uso combinado de intervenciones personales de bajo costo (como humedecer la piel o el uso de ventiladores) son cruciales para la adaptación al cambio climático.

