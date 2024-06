UN NUEVO TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER COLORRECTAL

Actualizado 18 de junio, 2024

Aunque anteriormente se ha demostrado que la inmunoterapia funciona en pacientes con tumores específicos deficientes en la reparación de errores de emparejamiento (dMMR), solo un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer colorrectal tienen este tipo de tumor, y hasta ahora la inmunoterapia ha sido ineficaz en pacientes con cáncer colorrectal metastásico estable de microsatélites.

Los resultados de un nuevo ensayo indican que la inmunoterapia podría utilizarse con éxito para tratar la forma más común de cáncer colorrectal. Los hallazgos del nuevo estudio, un ensayo de fase 1 que involucra los fármacos de inmunoterapia botensilimab y balstilimab, han sido publicados en la revista Nature Medicine, y es la primera vez que se reportan respuestas consistentes y duraderas a la inmunoterapia en pacientes de difícil tratamiento.

El estudio involucró el uso del fármaco de inmunoterapia botensilimab junto con balstilimab en un grupo de pacientes en los Estados Unidos. De los pacientes en el ensayo de fase 1, 101 participaron en un seguimiento de seis meses y de estos, el 61% vio que su tumor se redujo o se mantuvo estable después de recibir una combinación de botensilimab (BOT) y balstilimab (BAL). Los efectos secundarios más comunes, o eventos adversos relacionados con el tratamiento, fueron diarrea y fatiga.

Los autores aclaran que ya hay ensayos clínicos de fases posteriores y esperan que la FDA en los Estados Unidos apruebe su uso muy pronto.

