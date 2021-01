SOBRE EL EMPLEO DE LA IVERMECTINA EN COVID-19

Actualizado 3 de enero, 2021

Desde el inicio de la pandemia COVID-19 se han publicado en la base MEDLINE 113 trabajos relacionados a la actividad anti-SARS-COV-2 de la ivermectina (IVM), un antihelmíntico ampliamente usado en medicina veterinaria y humana. La mayoría consiste en comentarios, editoriales e investigaciones experimentales in vitro pero hay muy pocos estudios controlados en enfermos de COVID-19. Como una guía para los lectores presentamos algunas referencias publicadas.

En el primero de estos trabajos, un equipo de científicos australianos comprobó que, en condiciones de laboratorio, la IVM hace desaparecer al virus de los cultivos en menos de 48 horas, aunque con concentraciones equivalentes a ˃50 veces la concentración máxima alcanzada con la dosis estándar (0.2 mg/kg), y por lo tanto con el riesgo potencial de efectos tóxicos (1).

Un metaanálisis publicado por investigadores indios (2) analizó el empleo de la IVM (0.15-0.2 mg/kg) agregada a la medicación habitual en cuatro trabajos, con un total de 629 enfermos con COVID-19 leve o moderada. Si bien concluyen que la droga contribuyó a la mejoría clínica, advierten que la calidad de la evidencia es muy baja.

Por el contrario, un grupo español (3) cuya investigación fue publicada en PLOS One concluyó que la IVM a las dosis habituales (una sola aplicación de 0.2 mg/kg) no resultó en beneficio alguno en 13 enfermos de COVID-19.

Por último, en el plano local, el laboratorio nacional Elea-Phoenix, a través del Dr. Eduardo Spitzer (4, 5), su director científico, está llevando a cabo un estudio clínico aleatorizado controlado para evaluar la efectividad de la IVM a más alta dosis (0.6 mg/kg) en el tratamiento de pacientes con COVID-19 con síntomas leves o moderados. El objetivo es comprobar si la IVM impide que la enfermedad avance a un cuadro clínico grave. La empresa también está estudiando el efecto del antihipertensivo telmisartán en enfermos covid.

En todo case vale recordar la declaración de la Sociedad Argentina de Infectología del 10 de octubre pasado (6):

“… mientras no existan evidencias de mayor calidad, SADI recomienda que no se utilice la ivermectina para el tratamiento y/o profilaxis del SARS-CoV2 al margen de estudios bien diseñados, debidamente registrados, y que sean éticamente aceptables.”

