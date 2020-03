RETARDO DE SEMANAS ENTRE LOS PRIMEROS ENFERMOS SINTOMÁTICOS EN ITALIA Y EL REGISTRO DEL PRIMER CASO

Actualizado 25 de marzo, 2020

Un estudio realizado en Italia analizó 5830 datos de laboratorios confirmando COVID 19 e historias y datos demográficos asociados en la zona de Lombardía, el epicentro de la enfermedad en Italia. El objetivo fue identificar los primeros enfermos sintomáticos antes del primer registro y los retardos en la información. Del análisis de los autores se concluye que los primeros enfermos sintomáticos aparecieron semanas antes del 20 de febrero, cuando se confirmó el primer caso, con el primero ya ubicado el 1 de enero. A su vez el retardo entre el resultado del test y el registro del mismo fue de 3.6 días y de 7.3 días entre el inicio de los síntomas y el registro del resultado.

Considerando todas las limitaciones los autores concluyen que el análisis de las dos primeras semanas de la enfermedad brinda dato suficiente y valioso para entender la dinámica de la infección y las características virológicas de los casos positivos asintomáticos y sintomáticos que serán de utilidad para las autoridades de regiones de Italia y otros países que experimentan esta enfermedad y ayudarlos a implementar las medidas que se requieren.

Aclaramos que el artículo está en el depositario (Cornell University, EE.UU) que figura abajo y todavía no ha sido evaluado por pares; se trata de lo que se denomina un preprint y de esa forma debe ser entendido.

Cereda D,Tirani M, Rovida F et al.The early phase of the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy. arXiv.org > q-bio > arXiv:2003.09320.