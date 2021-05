¿QUÉ NIVEL DE ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES PROTEGEN DEL COVID-19?

Actualizado 23 de mayo, 2021

Un artículo publicado en NEJM describe un modelo predictivo de inmunidad protectora contra la infección por SARS-CoV-2 que podría ayudar a desarrollar estrategias de vacunación óptimas para mantener la protección y reducir la tasa de mortalidad.

En el trabajo se estima que los convalecientes con anticuerpos contra el virus (convalecientes seropositivos) están protegidos contra la reinfección en un 90%, mientras que los anticuerpos de la vacuna reducen la reinfección en un 50-85%. Se desconoce la duración de la inmunidad protectora, pero hay indicios que indican que la respuesta inmune disminuye en forma rápida.

Los autores del trabajo tuvieron como objetivo identificar los factores que predicen la protección adecuada contra la infección por SARS-CoV-2 y de esta manera predecir cómo los cambios en los niveles de inmunidad afectarían los resultados clínicos de cada enfermo. Esto tendría además la ventaja de ayudar a adaptar los protocolos de vacunación e inmunoterapia.

La falta de ensayos de inmunidad al SARS-CoV-2 ha dificultado la comparación del nivel de inmunidad en una población susceptible con el de una resistente, y los modelos de exposición humana son imposibles con la tasa de mortalidad actual. Por ejemplo, los autores citan que en las primeras pandemias de influenza, un título de inhibición de la hemaglutinación de 1:40 se correlaciona con un 50% de protección contra la infección.

El estudio utilizó títulos de neutralización obtenidos durante estudios in vitro con sueros de individuos vacunados y convalecientes. Distintos estudios han sugerido que la capacidad de neutralización del suero de convalecencia estandarizado es más comparable a los resultados de una variedad de ensayos, por lo que los sueros se normalizaron frente a este estándar.

Los autores obtuvieron una significativa relación lineal entre el nivel medio de neutralización y la eficacia protectora de diferentes vacunas mostrando que se alcanza un nivel de neutralización protectora del 50% con un quinto del título de anticuerpos encontrado en el plasma convaleciente.

