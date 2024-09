Actualizado 20 de septiembre, 2024

Hasta el 50% de los pacientes a quienes se les han extraído quirúrgicamente cálculos en los riñones aún tienen pequeños fragmentos restantes en los riñones después de la operación. De esos pacientes, aproximadamente el 25% regresan para otra operación en un plazo de cinco años para eliminar los fragmentos, que ahora son más grandes. Sin embargo, investigadores de UW Medicine encontraron que los pacientes que se sometieron al procedimiento de ultrasonido para remover los cálculos tuvieron un riesgo 70% menor de recurrencia.

Un estudio publicado en el J Urology muestra los datos del ensayo controlado, aleatorizado y multicéntrico de 82 casos llevado a cabo desde mayo de 2015 hasta abril de 2024. Todos tenían fragmentos de cálculos que habían persistido en sus riñones durante meses, y sus uréteres estaban libres de fragmentos.

En el estudio, 40 pacientes se sometieron a tratamiento con ultrasonido para ayudar a eliminar los fragmentos de los riñones, mientras que 42 miembros del grupo de control no recibieron tal tratamiento. Con los pacientes despiertos en un consultorio, los médicos utilizaron un dispositivo que generaba pulsos ultrasónicos a través de la piel para mover los fragmentos más cerca del uréter, donde podrían ser expulsados de manera natural, a veces con la siguiente micción.

