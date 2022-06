POSIBLE ENTRADA RESPIRATORIA DEL AGENTE CAUSAL DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI

Actualizado 20 de junio, 2022

La enfermedad de Kawasaki (EK) es la cardiopatía adquirida más común en los niños. Sin tratamiento, una cuarta parte de los afectados desarrollan aneurismas de las arterias coronarias que pueden provocar ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca congestiva o muerte súbita. Los síntomas pediátricos incluyen fiebre, sarpullido, ojos inyectados y enrojecimiento de la boca, la garganta, las manos y los pies.

La enfermedad continúa desconcertando a los pediatras, ya que aún no se han identificado sus factores desencadenantes exactos y el modo de entrada en el cuerpo. A diferencia de COVID-19, la EK no es contagiosa.

Investigadores de centros médicos en la ciudad de San Diego, EE.UU. estudiaron las tasas de la EK antes y durante la pandemia de COVID-19.

El estudio, publicado en JAMA Network Open Pediatrics, encontró que los casos de EK cayeron un 28 % en 2020 y se mantuvieron bajos durante el período pico de la pandemia. La caída se asoció con el cierre de escuelas, mandatos de enmascaramiento, disminución de la contaminación del aire ambiental y reducción de la circulación de virus respiratorios. El número de casos se recuperó en la primavera de 2021, coincidiendo con el levantamiento de las restricciones y el regreso de la educación presencial.

De acuerdo a sus autores la pandemia proporcionó un experimento natural que les permitió comprobar que las precauciones contra el coronavirus fueron efectivas para reducir la incidencia de la EK sugiriendo que sus desencadenantes sea un virus, un contaminante o un aerosol microbiano se inhalan de manera similar en el tracto respiratorio superior. Una vez verificado, este hallazgo podría tener un gran impacto en la investigación y prevención de la EK.

Burney JA, Roberts SC, DeHaan LL, et al. Epidemiological and Clinical Features of Kawasaki Disease During the COVID-19 Pandemic in the United States. JAMA Netw Open. 2022 Jun 1;5(6):e2217436. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.17436.