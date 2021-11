NUEVO USO DE LA TEMOCILINA PARA TRATAR LAS INFECCIONES URINARIAS

Actualizado 28 de octubre 2021

Un estudio publicado en Lancet Infectious Diseases concluye que la temocilina, un antibiótico β-lactamasa-resistente generó una menor selección de bacterias resistentes que el tratamiento estándar para la infección del tracto urinario y puede ser útil en el tratamiento de infecciones graves del tracto urinario que dan lugar a fiebre y contribuyen a reducir la propagación de bacterias resistentes en los hospitales.

La Escherichia coli es la causa más común de infecciones del tracto urinario y en los casos graves es tratada con cefotaxima pero con el paso del tiempo, una fracción cada vez mayor de bacterias se ha vuelto menos susceptible a este antibiótico y esto ha hecho necesario buscar una alternativa.

La temocilina actúa específicamente contra E. coli y otras bacterias intestinales que pueden causar infecciones del tracto urinario y no tiene un efecto amplio contra muchas bacterias diferentes, ya que reduce el riesgo de que el tratamiento actúe contra la flora bacteriana intestinal normal. Esto llevó a los investigadores a investigar si la temocilina provoca resistencia entre las bacterias intestinales que el tratamiento estándar con cefotaxima.

Los investigadores estudiaron 152 casos con infección del tracto urinario y fiebre que requirieron antibióticos por vía intravenosa y observaron que la flora intestinal se vio menos afectada en el grupo tratado con temocilina debido a que ofrece una menor selección de bacterias intestinales resistentes.

Los efectos no deseados fueron equivalentes. El hecho de que la temocilina sea menos agresiva contra la flora bacteriana en el intestino sugiere que comenzar a usar este antibiótico olvidado para las infecciones del tracto urinario tendrá ventajas tanto para los pacientes como para la sociedad.

Edlund Ch, Ternhag A, Skoog Ståhlgren G et al. The clinical and microbiological efficacy of temocillin versus cefotaxime in adults with febrile urinary tract infection, and its effects on the intestinal microbiota: a randomised multicentre clinical trial in Sweden.Lancet Infect Dis, published online on 28 October 2021, doi: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00407-2