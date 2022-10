MITOS Y HECHOS EN LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA

Actualizado 23 de octubre, 2022

La lactosa es el principal carbohidrato de la leche materna, un disacárido formado por glucosa y galactosa y su producción en la glándula mamaria es independiente de la dieta materna. Además de proveer energía, es la única fuente de galactosa de la dieta, necesaria para la síntesis de macromoléculas como oligosacáridos, glicoproteínas y glicolípidos. Favorece la absorción y retención de calcio, magnesio y cinc. Su digestión por la enzima lactasa y posterior absorción tienen lugar en intestino delgado.

En un artículo publicado en Archivos Argentinos de Pediatría, se revisan una serie de mitos y hechos comprobados sobre la intolerancia a la lactosa.

El déficit de lactasa, que puede ser primario congénito (muy infrecuente), primario tardío o secundario por lesión intestinal, puede generar intolerancia con síntomas como dolor, distensión abdominal, flatulencia y diarrea. En el colon, bifidobacterias y lactobacilos pueden hidrolizarla.

El manejo nutricional de la intolerancia deberá hacerse siempre preservando la lactancia materna. La reducción o suspensión de la lactosa deberá ser transitoria y se reemplazarán alimentos suspendidos por otros con adecuados aportes calóricos, proteicos y de minerales y vitaminas.

Estudios publicados en los últimos años han modificado los conceptos sobre la importancia nutricional de lactosa, su producción, digestióny absorción. A pesar de estos nuevos conocimientos, los “efectos adversos” se han convertido en una cualidad más popular que los beneficios, y por lo general se atribuyen erróneamente a síntomas gastrointestinales adversos. Esto conduce a cambios en la alimentación.

Sin ninguna evidencia se sugiere la eliminación de la lactosa en periodos prolongados, incluso interrumpiendo la lactancia materna y el no consumo de los lácteos desde una edad temprana hasta la edad adulta. Tal miedo a los efectos adversos en las primeras etapas de la vida pueden generar un hábito hacia la reducción o eliminación de la ingesta dietética de productos lácteos en niños y adolescentes, con un deterioro en el normal crecimiento porque una ingesta adecuada de leche a un temprana edad aporta energía, proteínas de alta valor biológico, vitamina D, vitamina B12 y calcio.

Toca M del C , Fernández A, Orsi M, Tabacco O, Vinderola G. Lactose intolerance: myths and facts. An update. Arch Argent Pediatr 2022;120:59-66