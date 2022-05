MECANISMO DEL EFECTO BENEFICIOSO DE LA VACUNA BCG EN DIVERSAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Actualizado 9 de mayo, 2022

Un estudio, publicado en Cell Reports (1) encontró que la vacuna BCG induce cambios en los metabolitos y lípidos que se correlacionan con las respuestas del sistema inmunitario innato.

Los investigadores comenzaron con muestras de sangre de recién nacidos con bajo peso al nacer en Guinea Bissau, en un ensayo clínico aleatorizado para recibir BCG al nacer o después de un retraso de seis semanas. Se tomaron pequeñas muestras de sangre de ambos grupos a las cuatro semanas (después de administrar BCG al primer grupo y antes de administrarla al segundo grupo).

Usando metabolómica y lipidómica, el equipo describió el efecto de la inmunización con BCG en el plasma sanguíneo de los recién nacidos. Observaron que las vacunas BCG aplicadas al nacer cambiaron los perfiles de metabolitos y lípidos en el plasma sanguíneo de los recién nacidos en un patrón distinto al del grupo de vacunas tardías, que correlacionaron con cambios en la producción de citoquinas, una característica clave de la inmunidad innata. Los investigadores obtuvieron hallazgos paralelos cuando probaron BCG en muestras de sangre del cordón umbilical de una cohorte de recién nacidos de Boston y muestras de un estudio separado del Consorcio del Proyecto de Inmunología Humana financiado por NIH/NIAID de recién nacidos en Gambia y Papua Nueva Guinea.

En general, el estudio sugiere que los metabolitos inducidos por la vacuna, y especialmente los lípidos, pueden ser biomarcadores relevantes de la inmunogenicidad de la vacuna BCG que pueden ayudar al desarrollo de otras vacunas.

En un reciente Editorial publicado en MEDICINA (2) se analizan los fundamentos biológicos del efecto no específico de las vacunas y las estrategias de nuestro sistema inmunitario. La vacuna BCG es una suspensión de bacilos vivos atenuados, que además de su efecto específico de protección contra la tuberculosis, estimula la inmunidad innata entrenada. Pero además de la BCG varias vacunas de amplio uso en el mundo, están compuestas por bacterias o virus vivos atenuados, entre ellas la MMR (sarampión, rubeola, parotiditis), lo que agregaría motivos no específicos para reforzar los programas de vacunación infantil.

(1) Diray-Arce J, Angelidou A, Jarlov Jensen K, et al. Bacille Calmette-Guérin vaccine reprograms human neonatal lipid metabolism in vivo and in vitro. Cell Report 2022; 39(5):110772. doi: 10.1016/j.celrep.2022.110772.

(2) Kantor IN, Barcat JA. Efecto inespecífico de las vacunas, tipos de inmunidad y las variantes del SARS-CoV-2. Medicina (B Aires) 2022; 82: 292-6.